中社群瘋傳「琉球女想回歸中國」視頻 日團成員出聲了

日本偶像團體成員岸美優。（岸美優IG截圖）

中日交惡引發諸多效應，最新現象是中國社群接連出現一些帖子，顯示有「琉球女孩」否認是日本 人，希望回歸中國的影片。對此，日本官房長官木原稔表示「沖繩是日本領土這一點毫無疑問」，並稱「沒有必要對此作出評論」。此外，有日媒找到其中一名當事人，結果她根本不是琉球人，也不知道自己的視頻被擅自加上與事實不符的字幕，直呼「感覺很可怕」。

法廣報導，日本電視台26日播出的《情報直播 宮根屋》節目中，介紹了在TikTok上擁有56萬粉絲的偶像團體「#ババババンビ」成員岸美優，去年12月發布的一段聖誕視頻被中國社交平台竄改並擴散的情況。節目指出，岸美優談論聖誕節的畫面，在中國社交平台上被加上了「希望琉球能盡快歸還」等她實際上並未說過的字幕。岸美優所屬的經紀公司發表評論稱：「她完全沒有說過類似字幕中的內容，對視頻遭這樣使用感到非常震驚。」

電視節目介紹說：此外，還有不少未經許可擅自使用日本人視頻，並聲稱「沖繩是中國的領土」等內容的帖子不斷出現。報導稱，一名以在日本發展成藝術家為目標，並居住在日本的女性，也遭遇了視頻被擅自使用的情況，她的視頻被加上「我來自中國的琉球。我不是日本人」等與事實不符的字幕後，在網路上擴散。

對此，日本官房長官木原稔回應表示，關於中國國內社交平台上的相關報導已知悉，但沒有必要作出評論。原因在於，沖繩是日本領土這一點毫無疑問。

他進一步表示：「如果出現與我國政策和立場不符、違背事實的主張，日本政府都會堅決進行反駁，今後這一方針也不會改變。我們將繼續通過各種機會闡明和傳播我國的立場，努力確保國際社會對相關問題保持準確的理解。」

在中國主張將沖繩居民視為「原住民 」，並發動彷彿沖繩存在歸屬問題的「認知戰」的背景下，沖繩縣糸滿市議會以多數贊成通過了對中國提出嚴正抗議的決議和意見書。石垣市議會、豐見城市議會也通過了類似的決議和意見書，地方層面對抗中國「輿論戰」的動向正在擴大。

中國官媒《環球時報》的環球網11月19日刊登了質疑沖繩縣歸屬日本的題為《社評：「琉球學」研究為什麼很有必要》的社論，社論指出：「1972年，美日通過私相授受方式完成琉球施政權的移交。此後，琉球群島處於日本管轄之下，改設為『沖繩縣』。自1879年至今，關於琉球群島主權歸屬的歷史與法理爭議始終存在。」

當地時間10月9日下午，在第80屆聯合國 大會第三委員會一般性辯論環節，中國常駐聯合國副代表孫磊稱：敦促日本正視二戰期間日本軍國主義對亞洲鄰國發動侵略戰爭、實施殖民統治，犯下嚴重反人類罪行的歷史，切實提高女性社會地位，停止對沖繩人等原住民的偏見與歧視。

沖繩縣豐見城市議會於12月18日以多數贊成通過了就孫磊「不當發言」提出抗議的決議。