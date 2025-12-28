釣魚島周邊海域出現辱日貨船？ 日方：未確認存在

我的頻道

記者林宸誼／綜合報導
全球船舶追蹤情報網站近日顯示，釣魚台列嶼附近海域出現一艘船名辱日的貨船，經查極有可能是有人發出偽造訊號。資料照片。（路透）
全球船舶追蹤情報網站顯示，26日發現一艘英文名為「去死吧日本」（Fxck Japan）貨船，在釣魚島（日稱尖閣諸島）周邊。根據船舶自動識別系統（AIS）資料，該船自本月22日晚間8時1分起，以船速0節的狀態，停泊在魚釣島以北約155公尺的海域。航運資訊網站MarineTraffic研判為誘騙（spoofing），正在網站進行隱藏相關資訊的手續。

日本產經新聞27日報導，AIS的資料在網路公開，可透過MarineTraffic等網站查詢。資料顯示，截至26日下午5時，釣魚島周邊除了該貨船外，還有四艘中國海警船。

根據MarineTraffic的資料，該艘侮辱日本的貨船全長113公尺、船寬16公尺，目的地為中國福建省漳州市。預定抵達時間為過去時間2025年7月26日晚上8時。時間標示採用與北京相同的格林威治時間+8。

此外，該船被分配的海事移動服務標識（MMSI）碼為415280712，但在國際海事組織（IMO）的資料庫並無相關記錄。MMSI前三碼為國家或地區代碼，414代表中國，416代表台灣，「415」為不存在的編號。

日本海上保安廳相關人士表示：「自本月22日以來，該船一次也沒有實際存在過」，日方在現場未確認到該船隻的存在。該人士說：「不知道是誰進行了偽裝」。歐洲太空總署於24日拍攝的合成孔徑雷達（SAR）衛星影像，也未在釣魚島北側確認到任何船隻。

MarineTraffic負責人指出，此訊息存在誘騙的可能，正在進行隱藏處理。該公司表示：「船舶座標資訊完全沒變動，判斷為在正常情況下不可能出現的訊號。AIS本身可被偽裝，目前正在調查訊號是從何處發送。」過去涉及切斷海底電纜的貨船就曾被懷疑使用偽裝的AIS。

