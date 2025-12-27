我的頻道

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

毛澤東132歲冥誕 萬人赴韶山致敬 嫡孫毛新宇與妻女獻花

中國新聞組／北京27日電
大批民眾26日到湖南韶山的毛澤東銅像廣場，紀念毛誕辰132周年。(中新社)
12月26日是中國開國領袖毛澤東誕辰132周年紀念日，數以萬計民眾到毛澤東家鄉湖南韶山，向毛澤東銅像鞠躬致敬，有青年說，紀念偉人場景讓他體會到「吃水不忘挖井人」的深意。在北京的毛主席紀念堂也有不少民眾冒著零下低溫排隊瞻仰毛澤東遺容，毛澤東唯一嫡孫毛新宇也攜家人到場獻花緬懷。官方紀念毛澤東活動規格近年升溫，今年除選在這天開通延安高鐵，官媒也發文要大家把毛澤東開創的事業繼續推向前進。

毛澤東嫡孫毛新宇(右三)和夫人劉濱，攜女兒毛甜懿到北京的毛紀念堂。(取材自中紅網...
據中新社、極目新聞報導，來自中國全國各地的民眾，從25日起自發前往湖南韶山毛澤東銅像廣場敬獻鮮花、瞻仰毛澤東銅像，高唱「歌唱祖國」等歌曲，揮舞紅旗。20歲的廣東青年羅城凱與好友首次到韶山，他說，民眾紀念偉人的場景，讓他體會到「吃水不忘挖井人」的深意。來自河北保定的70歲老人郭恒志則是連續11年來到當地紀念。現場還有上萬遊客排隊同吃福壽麵。

位於北京天安門廣場的毛主席紀念堂，也在當天延長開放至下午5時，不少民眾排隊瞻仰毛澤東遺容，毛澤東的孫子毛新宇攜妻子劉濱及女兒到場獻花。毛新宇身穿軍裝，在工作人員的攙扶下到場，在毛澤東雕像前肅立，並敬獻花籃，他親自整理緞帶，隨後和妻子、女兒及工作人員一起在爺爺雕像前合影留念，期間還跟周圍群眾握手問候。女兒仍是一身校服打扮。而在同日，「毛新宇說網友稱爺爺為教員貼切」衝上微博熱搜第五名。

韶山村萬人同吃福壽面紀念毛澤東誕辰132周年，老人現場吟誦《沁園春·雪》。(取材...
中國官方近年在紀念毛澤東的相關活動上較早年升溫，今年除官媒中新社發布毛澤東相關紀念活動等報導外，人民日報也發文「今天，緬懷一代偉人毛澤東」指出，「對毛澤東同志的最好紀念，就是把他開創的事業繼續推向前進」。

外媒法廣則引述評論人士認為，數萬人奔赴毛澤東家鄉湖南韶山致敬，文革中從早到晚高音喇叭轟鳴不絕的「東方紅」，在這裡被重新放聲歌唱，除顯示近年來中國青年失業率居高不下，一些人開始懷念絕對貧窮、但絕對平均的毛澤東時代，這場景也是急速現代化的中國最詭異的一幕。而官方也以某種形式配合，比如中新社當日就報導「毛澤東誕辰當日，延安正式開通高鐵」。

報導並引述北京之春榮譽主編胡平評論稱，害死最多中國人的毛澤東，至今還被一些中國人奉為偉大領袖，而且還被奉為中華民族的圖騰。他認為，大肆紀念毛澤東是近些年才有的現象，一直到1990年代，毛澤東故居仍門庭冷落，毛澤東熱的復興在「六四」之後逐漸發生，到了習近平時期大大加速，於是就有了這些年12月26日韶山的這幅荒誕場景。

大批民眾26日到湖南韶山，向毛澤東銅像獻花致敬。(中新社)
宏福苑大火滿月「暖心故事」 公車司機化身「聖誕老人」尋童送禮

