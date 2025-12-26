緬甸KK園區徹底清剿拆494建築物 952嫌犯押解回中

我的頻道

中國新聞組／北京26日電
KK園區494棟涉及賭詐犯罪的建築物已被拆除。(取材自長安街知事)
據公安部微信公眾號25日消息，公安部派出工作組會同緬甸泰國執法部門在緬甸妙瓦底地區，近日聯合開展新一輪賭詐園區集中清剿行動，952名中國籍涉電詐犯罪嫌疑人被押解回國。

央視新聞報導，長期以來，緬甸妙瓦底賭詐園區（KK園區）的犯罪集團對中國公民大肆實施電信網路詐騙等犯罪活動，危害嚴重。今年2月，中緬泰三國在曼谷召開部級協調會議，確立常態化合作機制；3月，外交部長王毅在兩會記者會上明確表示，臨近邊境的緬北電詐園區已經全部清除。此後，打擊重心逐步轉向緬甸克倫邦妙瓦底等新熱點區域。中方與周邊國家執法協作，持續開展多輪打擊行動。

10月以來，緬方根據中緬泰前期達成的系列共識，在妙瓦底等地組織開展新一輪打擊清剿行動，集中抓捕犯罪嫌疑人，強力拆除賭詐園區。12月15日，中緬泰三國警方組成工作組，首次共赴妙瓦底地區KK、亞太新城等大型賭詐園區和相關場所聯合督導打擊清剿工作成效，研究後續集中清剿、聯合管控、快速遣返等工作。12月16日至19日，公安部組織吉林、河南公安機關將清剿行動中抓獲的犯罪嫌疑人押解回國。

據報導，在中緬泰三方努力下，今年以來，累計已有7600餘名在緬甸妙瓦底地區從事網賭電詐犯罪的中國籍犯罪嫌疑人被押解回國。KK園區494棟涉及賭詐犯罪的建築物已被拆除，亞太新城賭詐園區也被徹底清剿。11月12日，公安部通緝的「十大逃犯」之一、妙瓦底「亞太新城」賭詐集團主犯佘智江被泰國引渡回國。經查，其操控的200餘個賭博平台，吸引33萬人參賭，涉案金額超27億元人民幣（約3.85億美元），並控制29個電詐園區、248個電詐集團，造成巨大社會危害。

