8名中國全國政協委員被撤銷資格 多出身軍工、能源背景

記者陳宥菘／即時報導
中國全國政協主席會議24日在北京召開，由全國政協主席王滬寧（中）主持，會議一口氣撤銷八名全國政協委員資格。（新華社）
中國全國政協主席會議24日在北京召開，會議一口氣撤銷八名全國政協委員資格，當中包括不少軍工巨頭，且有七人均有軍工、能源背景。

新華社報導，政協第14屆全國委員會第45次主席會議24日上午在北京召開，會議審議通過關於撤銷王行環、張冬辰、曹建國、劉國躍、馬正武、樊友山、曾毅、俞培根政協第14屆全國委員會委員資格的決定，提請政協第14屆全國委員會常務委員會第15次會議追認。

港媒星島日報25日分析，政協委員被「撤銷」資格，一般都是涉及違紀違法。這次八人當中，除了王行環之外，其他7人均為軍工、能源央企的掌門人。

據公開資料，張冬辰曾任中國衛星網絡集團董事長、中國電子科技集團公司副總經理；曹建國是中國工程院院士，曾任中國航天科工集團總經理、中國航空發動機集團董事長，今年5月被免職；樊友山此前擔任全國工商聯副主席，也曾任中國電子科技集團有限公司總經理、中國兵器工業集團副總經理；曾毅曾任中國電子信息產業集團董事長、中國兵器工業集團副總經理。

另外，劉國躍曾任國家能源投資集團董事長；馬正武曾任中國融通資產管理集團董事長、中國誠通控股集團董事長，曾是19屆中共中央委員；俞培根曾任中國東方電氣集團董事長。

王行環曾任武漢雷神山醫院院長，也是中國國家「十八」重點研發計畫首席科學家，國家技術發明獎二等獎獲得者，享受國務院政府特殊津貼專家。

此次會議也確定，前中國國台辦主任、現任全國政協常委、外事委員會副主任劉結一為政協第14屆全國委員會第四次會議新聞發言人。這將是劉結一第三度擔任每年3月「全國兩會」政協會議發言人。

全國兩會 國務院 中共

