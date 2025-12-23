解放軍10月大清洗後 習近平晉升2上將 皆空軍出身

我的頻道

特派記者陳政錄／北京23日電
中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行，中央軍委主席習近平等領導人與晉升上將軍銜的楊志斌（後左）、韓勝延（後右）合影。(新華社)
中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行，中央軍委主席習近平等領導人與晉升上將軍銜的楊志斌（後左）、韓勝延（後右）合影。(新華社)

解放軍在10月四中全會前夕，一口氣開除九名上將黨籍軍籍後，時隔兩個月，習近平昨以中央軍委主席身分出席晉升上將軍銜儀式。解放軍兩名新任上將為東部戰區司令員楊志斌和中部戰區司令員韓勝延，兩人均是空軍出身。

據中國國防部發布，中央軍委晉升上將軍銜儀式昨在北京八一大樓舉行，習近平與中央軍委副主席張又俠和張升民皆出席。

這是解放軍歷經10月大清洗後，首度晉升上將。楊志斌和韓勝延昨首度以新身分露面。

港媒報導，在楊志斌和韓勝延分別擔任東部戰區及中部戰區司令員後，目前已知前東部戰區司令員林向陽已落馬，而前中部戰區司令員王強動向未明。

綜合中媒報導，楊志斌出身空軍，2021年晉升空軍中將，2023年調任西部戰區副司令員，今年調任東部戰區副司令員，近期升任司令員。韓勝延也長期在空軍服役，2018年任中部戰區空軍司令員，並曾在今年擔任九三閱兵式總指揮。

此外，中國全國人大常委會第19次會議昨起至27日在北京舉行，除審議多項法案，也將審議「有關任免案」及涉及代表資格的議程。其中，7月被免去新疆維吾爾自治區黨委書記的政治局委員馬興瑞去向受矚。外界關注這次會議是否涉及馬興瑞的中國全國人大代表資格。

馬興瑞曾任中國航天科技集團總經理、航天局長等職，有航天少帥之稱。今年7月官方宣布他不再擔任新疆書記，由統戰部常務副部長陳小江接替。官方當時指馬「另有任用」，但至今近半年未有進一步消息，加上他連續缺席中央政治局集體學習及中央經濟工作會議，情況罕見。

解放軍 新疆 習近平

