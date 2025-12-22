騰訊AI首席科學家僅27歲 他曾在高考睡覺錯失全省第一

我的頻道

中國新聞組／北京22日電
姚順雨。（視頻截圖）
中國互聯網巨頭騰訊控股18日一則人事任命震動科技圈，27歲的姚順雨出任集團首席AI科學家，統管大模型、算力、推理及AI Agent 等核心業務，直接向總裁劉熾平、技術工程事業群總裁盧山匯報。

快科技報導，騰訊升級大模型研發架構，新成立AI Infra部、AI Data部、數據計算平台部，全面強化其大模型的研發體系與核心能力。1998年出生的姚順雨，成為騰訊史上最年輕的AI戰略決策者，職責涵蓋所有AI關鍵技術樞紐，標誌著騰訊將AI提升至前所未有的戰略高度。

姚順雨出任騰訊AI首席科學家，引發各界好奇姚的背景。據了解，姚順雨在高考時睡覺，因此錯失了全省第一。

這位超級學霸的合肥一中班主任表示，姚順雨當時覺得高考數學簡單，於是睡了一覺丟了十幾分，總分704錯失全省第一，事後還向老師道歉。

姚順雨還表示，自己立志要上清華姚班，因為和他同姓。

據公開資料，姚順雨畢業於清華大學姚班，他曾任姚班聯席會主席，還是清華大學學生說唱社聯合創始人。隨後，姚順雨前往普林斯頓大學深造，並獲計算機博士學位。

博士期間，他提出了思維樹框架改進決策模型，構建CoALA模塊化認知架構。

2024年，姚順雨成功加入OpenAI，參與智能體產品operator與deep research開發，是項目的核心貢獻者。

2025年5月，麻省理工科技評論的「35歲以下科技創新35人」中國區名單發布，27歲的姚順雨入選，成為最年輕的入選者。

姚順雨是合肥一中的傑出校友。（取材自快科技）
