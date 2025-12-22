中「情緒經濟」暴紅 企業搶進 估2029年破6391億美元

隨著中國消費市場轉向追求精神與情緒價值，「情緒經濟」快速崛起，相關消費場景持續擴張。證券時報指出，在促消費政策密集推動下，以悅己消費為代表的新型消費，正成為市場與企業布局的重要方向。為搶占先機，中國多家上市公司已加速切入相關賽道。

據報導，零售業上市公司居然智家稱，觀察到消費趨勢正從「滿足剛需」轉向「重視體驗」，「顏值經濟」、「情緒消費」與「價值感」逐漸成為主流。公司已提出「場景化」戰略，計畫於明年春節 前後，率先在北京北四環店與十里河店打造跨品類「生活場景集合館」，聚焦居家辦公、人寵共居、親子互動等沉浸式消費需求。

文具製造公司晨光股份在11月10日接受機構調研時指，年輕消費者消費觀念，已從過去以商品實用為核心，轉向重視消費過程中的情緒價值，更希望透過消費獲得情感共鳴與心理滿足，公司將積極布局相關領域。

中國「創意包裝第一股」柏星龍在機構調研中表示，公司文創潮玩業務核心品牌「玩物叢生」，聚焦Z世代情緒經濟，已形成「AI 情緒陪伴類」與「熱門潮玩類」雙主線產品結構。其中，IP「獨眼星球」AI陪伴毛絨玩具已啟動大批量生產，核心通路與消費者預計於年底前取得產品。

上市公司布局背後，是情緒消費市場規模持續擴大。艾媒諮詢數據顯示，2024年中國情緒經濟市場規模達人民幣2.3兆元（約3266.6億美元），料2029年將突破人民幣4.5兆元（約6391億美元）。東吳證券分析，近期促消費政策的「含新量」明顯提高，核心在於透過新技術、新產品與新場景，激發消費內生動能。

另，除潮玩外，寵物 消費亦成重要一環。有寵物產業業者指，寵物食品用品市場已趨成熟，但玩樂與情感服務供給不足，因而切入寵物服務賽道，打造人寵共享空間。