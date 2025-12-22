中稀土磁鐵輸日 11月增幅35%創今年最高

我的頻道

記者陳宥菘、編譯高詣軒／綜合報導

近期中日關係惡化，中國從觀光、水產進口等多層面祭出反制，但「稀土牌」似乎尚未發酵。根據中國海關總署近日發布的貿易數據，11月中國對日本稀土磁鐵出口量不減反增，較上月大幅增加約35%，創下今年最高紀錄。

日本共同社報導，中國海關總署20日發布的最新貿易數據顯示，11月中國對日本稀土磁鐵出口量較上月增長34.7%，達到304噸，創下今年以來的最高月度出口量。報導指，在日中關係惡化後，中國尚未就稀土問題採取任何公開的反制措施。

近期中日外交風波始於日本首相高市早苗11月7日在國會答辯表示，「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，中國對此強烈反彈。

日本讀賣新聞本月初曾引述多名日本政府官員透露，中國對日本企業出口稀土審批出現延誤，時間比以往更加長，懷疑是藉稀土問題向日本施壓。有分析則指，中國對日出口緊縮預估約延遲二至三個月後才會在數據上面顯現。

共同社20至21日實施的日本全國電話民調顯示，對日本首相高市早苗11月初在國會有關「台灣有事」的答詢引發的中日關係惡化，有59.9%受訪者說會對日本經濟帶來負面影響。

日本 稀土 高市早苗

