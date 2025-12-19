廣州白雲機場 年旅客吞吐量首次突破8千萬人次

廣州白雲國際機場年旅客吞吐量首次突破8000萬人次。（取材自中新網）

廣州白雲國際機場最新通報，截至12月17日，該機場年旅客吞吐量首次突破8000萬人次，其中國際旅客超過1660萬人次。這一數據不僅標誌著白雲機場正式躋身全球「8000萬級旅客出行俱樂部」，更意味著其在世界航空樞紐版圖中的地位進一步提升。

中新社報導，白雲機場客流的跨越式增長，離不開硬件升級的硬核賦能。2025年白雲機場T3航站樓正式開門迎客、第4和第5跑道順利投運，形成「3座航站樓+5條跑道」的樞紐新格局。不僅大幅提升了該機場的物理承載空間，更從根本上優化了其運營布局，使白雲機場的綜合保障能力實現質的飛躍。

同時，白雲機場客流增長還得益於該機場全鏈條運營保障體系的持續優化與穩步提升，更離不開廣東省、廣州市體育經濟、文旅經濟、會展經濟的協同發力與強力帶動。

據悉，今年廣交會、第15屆全運會、廣州國際汽車展等知名展會相繼在廣東舉辦，海量的商務客流為機場客流量增長注入持續動力。文旅經濟方面，白雲機場攜手廣東省文旅廳、廣州市文廣旅局推出「請到廣東過暑假」系列活動，聯動長隆開展航站樓巡遊，推出「航空+旅遊」產品；聯合航司等在春運 、暑運期間推出機票 券包、行李優享等福利，實現精準引流。

在多重經濟動能加持下，白雲機場航班起降、國際業務、貨郵運輸等系列核心運營指標同步飄紅。國際業務強勢復甦，同比激增逾19%，占總旅客比重超過20%；貨郵運輸穩中有進，日均處理貨郵逾6600噸，為廣州商貿往來發展提供堅實的航空物流支撐；白雲機場今年以來成功促成國內外航司新開、加密、恢復近40條國際客運航線，新增或恢復阿拉木圖、達爾文、馬德里等8個國際客運航點，目前國際及地區通航點逾100個。