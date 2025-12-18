癱者憑意念操控輪椅 中第二例腦機接口臨床試驗突破三維

四肢癱瘓患者（左）透過腦機接口系統意念控制輪椅在小區自如散步。（取材中新網）

侵入式腦機接口臨床試驗再獲新進展。中國科學家團隊在近月開展的第二例侵入式腦機接口臨床試驗顯示，受試者憑大腦「意念」就能與動作幾乎同步，以手機、電腦等電子設備，操控智能輪椅遛彎、指揮機器狗在家取外賣等，並藉此引導患者參與相關工作並獲得報酬，從受助者轉變為社會價值的創造者。

中國已成為繼美國之後，全球第二個進入臨床試驗階段的國家，中美在腦機接口市場的競爭正升溫。據了解2025年被業內譽為「中國腦機接口元年」，「十五五」規畫建議提出前瞻布局「未來產業」，將腦機接口納入新經濟增長點。

文匯報報導，這是中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心趙鄭拓、李雪團隊聯合復旦大學附屬華山醫院及相關企業，開展的第二例侵入式腦機接口臨床試驗取得新進展。本次臨床試驗在腦機接口技術上實現從二維的屏幕光標控制，到三維的物理世界交互的重大轉變。

今年3月，趙鄭拓研究組及李雪研究組，聯合復旦大學附屬華山醫院團隊成功開展中國首例侵入式腦機接口的前瞻性臨床試驗，實現「意念」控制電子產品。今年6月，團隊展開第二例侵入式腦機接口臨床試驗，患者張哥在2022年因摔倒致脊髓損傷四肢癱瘓，經過腦機接口系統的植入，張哥在二到三周後，實現憑藉意念，以接近常人使用手機和電腦的操作速度，對電腦光標、平板電腦等電子設備的控制，及初步控制具身智能機器人的能力。

中國第二例侵入式腦機接口臨床試驗，前端的傳感器粗細僅為一根髮絲約1％。（取材自央視新聞）

專家表示，第二例臨床研究在關鍵技術層面實現系列突破。在神經信息提取環節，團隊開發出高壓縮比、高保真的神經數據壓縮技術，該混合解碼模型在噪聲環境下仍能高效提取有效信號，將腦控性能整體提升15%至20%。腦機接口系統前端的傳感器，以及後端的處理器組成，前端的傳感器粗細僅為一根髮絲約1％，等同連接大腦的「網線」，後端的處理器負責「翻譯」為數字信號，植入系統後，患者被引導想像不同動作，從而實現意念操控。

此外，團隊研發「在線重校準技術」，可在患者日常使用中實時微調解碼參數，實現「愈用愈順暢」的用戶體驗。人體自然神經環路傳導延遲約為200毫秒，科研團隊通過自定義通信協議壓縮至100毫秒以內，使患者的控制體驗更為流暢自然。

趙鄭拓表示，第二例侵入式腦機接口試驗的突破性是全方位的，從二維到三維，從虛擬到物理，從基礎控制到生活融合。患者張哥曾經這樣描述自己的感受：「就像控制遊戲裡的人物，不用特意去想搖桿要往哪個方向擺，自然而然想往哪個方向就過去了。信號傳輸比較穩，也沒有太多延時」。此外，同為高位截癱的第三例患者已在今年10月接受手術，不到兩個月時間，已能控制機械臂幫助自己喝水。