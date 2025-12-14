我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

路線罕見 中俄軍機首次同飛向東京 遼寧艦也進太平洋

編譯茅毅、編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本自衛隊本月9日拍下中國轟6與俄國轟炸機首度編隊往東京方向飛行。(路透)
日本自衛隊本月9日拍下中國轟6與俄國轟炸機首度編隊往東京方向飛行。(路透)

讀賣新聞等日媒13日引述幾位日本政府相關人士報導，中俄兩軍的轟炸機9日進行聯合空中戰略巡航，期間曾朝東京飛行。除了飛航路線很罕見，也是已知中俄兩國的軍機首次同時航向東京。另據中國軍事專家分析，今後中俄有可能執行對日本的常態化戰略巡航。

另據日本共同社13日報導，日本防衛省統合幕僚監部12日表示，統計中國海軍航艦「遼寧艦」自6至12日在太平洋海域實施約260次艦載戰機和直升機的起降訓練。

日本自衛隊9日拍下俄製Tu-95可攜帶核彈的轟炸機，與中國轟炸機編隊同往東京方向...
日本自衛隊9日拍下俄製Tu-95可攜帶核彈的轟炸機，與中國轟炸機編隊同往東京方向飛行。(路透)

俄羅斯和中國各派兩架Tu-95轟炸機及轟-6K轟炸機，9日在兩軍戰機護航下，穿越沖繩本島與宮古島間的宮古海峽後飛入西太平洋，再變更航線朝東北方飛行，沿日本列島飛到四國外海才折返。若將此一航線繼續延長，除了東京都，還有位於日本神奈川縣橫須賀市的海上自衛隊橫須賀基地及駐日美國海軍橫須賀基地。

Tu-95和轟-6K都能搭載核武，此次聯合空中戰略巡航可能是中國與俄國聯手威嚇日本，日本政府正加強警戒。

自衛隊官員指稱，解放軍轟炸機曾於2017年朝東京飛行，但已知這是中俄兩軍飛機第一次共同航向東京。

中國軍機過去穿越宮古海峽後，多航向美國屬地關島，當地有美軍基地。該官員分析，中方此舉旨在展現其有能力轟炸東京。

報導說，如此罕見的航線，可能是中國展現軍力的行為，以表達對日本首相高市早苗11月7日在眾議院答詢時的「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」言論不滿。此航線也與遼寧艦日前的海上航線重疊。

中國外交部發言人郭嘉昆11日在例行記者會上表示，此次中俄聯合空中戰略巡航是年度合作計畫的項目，展示了雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。日方沒必要大驚小怪，對號入座。

有中國軍事評論員稱，高市早苗的「存亡危機事態」論給了中方的依據和藉口，中方除在聯合國重申二戰後的敵國條款，並多次重申要警惕、防範軍國主義的復活，這次藉由二戰戰勝國的中俄戰機聯合巡航日本南西諸島，並北上首次飛抵四國外海，用意不言可喻。今後，對日本周遭的常態化戰略巡航也可能陸續出現。

2017年7月，六架解放軍轟炸機穿越沖繩本島和宮古島間的公海上空，引發日本關切，當時中國國防部回應，有關方面不必大驚小怪、過度解讀，習慣就好。同年4月解放軍海軍兩艘護衛艦和一艘補給艦，從東海通過宮古海峽駛向太平洋。中國國防部回應也表示，「也許是以往中國軍艦過宮古海峽過得少了，那麼今後我們多過幾次，日方習慣了，也就好了」。

2022年8月美國眾議長裴洛西訪台，解放軍機艦正式突破海峽中線與金門水域開始對台灣和金門常態化巡航，中國官媒當時稱，解放軍出現新常態，台灣當局習慣就好了。

在中日關係緊張之際，中國遼寧艦駛進太平洋海域，艦載機頻繁起降260次。(美聯社)
在中日關係緊張之際，中國遼寧艦駛進太平洋海域，艦載機頻繁起降260次。(美聯社)

日本 解放軍 高市早苗

上一則

北京初雪夜 清華數百學生自發組織打雪仗唱「雪花」

下一則

人民大學899元羽絨服賣斷貨 多所高校定製品也被追捧

延伸閱讀

中國慰安婦剩7人在世 南京大屠殺倖存者：傷疤永遠忘不掉

中國慰安婦剩7人在世 南京大屠殺倖存者：傷疤永遠忘不掉
行動電源釀禍 往日本航班機艙冒煙 泰亞航：旅客輕微燙傷

行動電源釀禍 往日本航班機艙冒煙 泰亞航：旅客輕微燙傷
南京大屠殺今天公祭 中國重申絕不許日本軍國主義復燃

南京大屠殺今天公祭 中國重申絕不許日本軍國主義復燃
熊害死傷創高 日本2025年度漢字「熊」 滑雪客分享遭追趕驚魂

熊害死傷創高 日本2025年度漢字「熊」 滑雪客分享遭追趕驚魂

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌