防止反傾銷調查 中管理鋼鐵出口 明年起需許可證

全球不滿中國鋼鐵產能過剩廉價傾銷之際，北京12日公告，將從2026年1月1日起對300項鋼鐵產品實施出口許可證管理。行業媒體指出，產品幾乎涵蓋全產業鏈，此舉將降低出口，緩解國際貿易摩擦，但對鋼鐵業衝擊巨大，將被迫加速升級，淘汰落後產能。

中國商務部 、海關總署12日下午聯合公告，對300項鋼鐵產品實施出口許可證管理。

中國是全球最大鋼材出口國，根據中國海關總署統計，今年前11月，中國鋼材出口總量突破1億噸大關，來到1億771.7萬噸，年增6.7%，創歷史新高。與此同時，中國遭多國祭出反傾銷調查，開徵反傾銷稅。

綜合「鋼鐵與經濟研究」、「清悅數據」發文分析，被納入出口許可證管理的目錄共包含300項海關商品編號，覆蓋從上游原材料到下游製成品的幾乎全鋼鐵產業鏈產品。其中，高耗能產品共127個，占比達 42.5%。

文章稱，此舉標誌著中國鋼鐵出口政策將從「自由出口」正式轉向「主動調控、憑證管理」的新階段。官方緊急出手，並非簡單限制出口，而是旨在優先保障國內供應鏈 穩定與製造業成本，倒逼產業向高端化、綠色化升級，並系統應對潛在的國際貿易摩擦。

文章稱，透過有序管控出口，可減少國際市場對中國鋼鐵惡性競爭的指控，促使國際鋼鐵市場供需關係重構，提升中國鋼鐵在國際市場的定價話語權。

鋼鐵業自媒體「鋼界說」還提到，一旦實施更為嚴格的出口許可制度，對於近年鋼鐵業氾濫的「買單出口」是大利空。「買單出口」是指透過偽造或購買其他進出口公司通關單證進行外貿出口的違法行為，目的包括逃稅、逃費、逃匯、逃證等。

文章分析，實施出口許可，短期將造成市場「急凍」，在政策細則不明朗的初期，出口商和海外買家必然會陷入觀望，簽新訂單的意願急劇下降，可能導致未來一至兩個月的鋼材出口訂單量出現顯著下滑。

「鋼界說」指出，中長期影響將取決於出口許可制度的具體設計，包括審批尺度、額度分配以及分配對象，必將深刻影響國內外的供需平衡、鋼廠戰略乃至全球鋼鐵貿易格局。