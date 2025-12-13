我的頻道

中日韓衛生部長會議14日登場 中僅派工作官員出席

記者廖士鋒╱綜合報導
中日韓衛生部長會議今年在南韓舉行，但傳出中國不會派部長前往。圖為2023年12月第16屆中日韓衛生部長會議在北京舉行。(取材自中國國家衛健委官網)
中日韓衛生部長會議今年在南韓舉行，但傳出中國不會派部長前往。圖為2023年12月第16屆中日韓衛生部長會議在北京舉行。(取材自中國國家衛健委官網)

受中日關係緊張影響，日本共同社昨引述日本厚生勞動省報導，預計14日在首爾召開的中日韓衛生部長會議，中方擬派工作級別官員，而非部長出席。此外，中共政治局委員兼外長王毅11日與汶萊外長艾瑞萬會談時，再度批評日本首相高市早苗涉台言論的「嚴重危害」，除闡述北京的對台立場也讚賞汶萊長期恪守一中原則。

日本共同社引述官方消息，有關日中韓三國的會議，受日本首相高市早苗涉台國會答辯影響，中國政府已告知韓方原定11月在澳門舉行的文化部長會議暫時延期。

中日韓衛生部長會議始於2007年，該會議幾乎每年召開並發表聯合聲明等文件；厚勞省稱，派部長出席是慣例，但過去也曾發生因各國部長不便等而派其他官員出席的情況。日本厚勞相上野賢一郎在12日的記者會上稱，會議將商討三國的共同課題老齡化等衛生醫療領域的合作，「希望確認持續合作關係」。

據報導，中日韓合作機制源於1999年11月，時任中國總理朱鎔基、日本首相小淵惠三、南韓總統金大中在菲律賓出席東協與中日韓（10＋3）領導人會議期間舉行早餐會，啟動三方在10＋3框架內的合作。2000年，三方領導人在第二次早餐會上決定在10＋3框架內定期舉行會晤。2008年12月13日，三國首次在10＋3框架外舉行中日韓領導人會議，迄今已舉行九次領導人會議。

另據中國外交部消息，王毅11日與汶萊外長艾瑞萬會談時，闡述北京在台灣問題上的原則立場和「日本現職領導人」涉台錯誤言論的「嚴重危害」，讚賞汶萊長期恪守一個中國原則，希望並相信汶萊充分理解北京立場。

