中以地震為由籲公民避免赴日 批高市「無法對話」

特派記者陳政錄／北京報導
日本北部青森縣9日發生強震，首相高市早苗就應變震災發表談話。在中日關係緊張之際，中方續抨擊「高市的態度，完全沒辦法對話」。 (路透)
日本北部青森縣9日發生強震，首相高市早苗就應變震災發表談話。在中日關係緊張之際，中方續抨擊「高市的態度，完全沒辦法對話」。 (路透)

在中日緊張局勢不減反增下，中國外交部11日以「連續發生多起地震」為由，再次提醒公民避免前往日本，中國駐日大使館同步提醒進行「海外公民登記」。同時，中國外交部發言人11日繼續就日本首相高市早苗的言論抨擊稱，「高市的態度，完全沒辦法對話」是問題的實質。

中國外交部領事司11日發文稱，8日以來，日本本州東部附近海域連續發生多起地震，規模最大達7.5，造成多人受傷，日本有關部門公告後續或有更大地震；中國提醒公民近期避免前往日本，在日僑民密切關注地震及次生災害預警訊息。

同日，中國駐日使館也以同樣理由，表示「日本是自然災害多發國家」，提醒在日公民進行「海外公民登記」。

中國外交部發言人郭嘉昆11日稱，及時發布領事提醒，維護海外公民的安全，「這是中國外交的應盡職責，也是外交為民的應有之義」。

對於近期中日緊張關係，郭嘉昆引述日本內部媒體人表示，「高市首相頻繁把對話掛在嘴邊，但真正的對話是從尊重對方、站在平等立場上理解對方開始。高市的態度，完全沒辦法對話」。郭嘉昆稱，這句話，道出了問題的實質。

另，中俄兩國空軍9日在東海、太平洋西部空域實施第10次聯合空中戰略巡航，引發日方關切。郭嘉昆稱，巡航展示中俄雙方共同應對地區安全挑戰，維護地區和平穩定的決心與能力，「日方沒必要大驚小怪、對號入座」。

解放軍已在黃海一帶演習數周，大連海事局早前發布，7日至14日在渤海海峽黃海北部部分海域執行一周的軍事任務。

日本北部青森縣9日發生強震，一輛汽車停在塌陷的公路上。在中日關係緊張之際，中國提...
日本北部青森縣9日發生強震，一輛汽車停在塌陷的公路上。在中日關係緊張之際，中國提醒公民近期避免前往日本。 (美聯社)

