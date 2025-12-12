我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

激活消費 北京續推「國補」 優化「兩新」政策

中國新聞組╱北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

中央經濟工作會議12月10日至11日在北京召開，為2026年宏觀政策定調。會議明確，明年將延續並優化大規模設備更新與消費品以舊換新的「兩新」政策，其中「國補」仍是刺激內需的重要抓手，方向將更聚焦民生與品質消費。

瀟湘晨報報導，自2024年推動以來，「國補」成效明顯。今年以舊換新帶動2.5兆元(人民幣，下同)銷售額，超過3.6億人次受惠，汽車、家電、數碼產品等換新規模全面成長。2025年國補資金已增至3000億元，補貼品類也擴至手機、平板、洗碗機等多個領域。

多名學者研判，2026年國補資金有望在今年基礎上「適度增加」，並可能延伸至服務消費、家居改善與綠色生活等新場景，以提升政策精準度並促進產業升級。他們認為，保持財政適度加力、強化刺激需求的連續性，將成為明年穩增長的核心手段。

此外，會議亦對2026年經濟形勢作出判斷。復旦大學學者表示，中央保持「審慎樂觀」，在承認需求不足等挑戰的同時，更強調中國經濟長期向好的基本面。明年政策將繼續圍繞擴內需、穩預期與促創新發力，為「十五五」開局鋪路。

中國人民大學學者指出，「堅持內需主導」被列為八項任務之首，顯示提振消費是明年政策核心。目標是維持約5%的增速，並以更穩定的政策組合支撐市場信心。

在重點領域風險上，房地產與地方債雖被放到任務清單末位，但學者強調，這不代表弱化，而是風險治理進入「慢性治理期」，角色是確保其他任務順利推進的「總保障」。

據報導，明年政策框架將以「擴內需、穩增長、控風險」為主軸，而「國補」的延續與優化，被視為拉動需求、支撐產業轉型的關鍵起點。

房地產

上一則

上市5天漲逾7倍 摩爾線程風險示警：新品量產需要時間

下一則

頓頓吃大力丸？范曾近90歲生子 網酸：不做親子鑑定嗎

延伸閱讀

歐盟憂中國人權狀況 北京：已提嚴正交涉

歐盟憂中國人權狀況 北京：已提嚴正交涉
中還在評估買不買H200 阿里、字節已洽購還想「大量」

中還在評估買不買H200 阿里、字節已洽購還想「大量」
又是「中國速度」 北京18公里主幹道大修 一夜完成

又是「中國速度」 北京18公里主幹道大修 一夜完成
美前副國務卿：川普對台「模糊戰略」很成功

美前副國務卿：川普對台「模糊戰略」很成功

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
香港添馬公園附近的維多利亞港10月25日舉行「維港海上大巡遊2025」，一個泡泡瑪特的拉布布巨型充氣雕塑漂浮在喇面上。（路透）

中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」

2025-12-06 01:05

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪