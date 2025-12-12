激活消費 北京續推「國補」 優化「兩新」政策

中央經濟工作會議12月10日至11日在北京召開，為2026年宏觀政策定調。會議明確，明年將延續並優化大規模設備更新與消費品以舊換新的「兩新」政策，其中「國補」仍是刺激內需的重要抓手，方向將更聚焦民生與品質消費。

瀟湘晨報報導，自2024年推動以來，「國補」成效明顯。今年以舊換新帶動2.5兆元(人民幣，下同)銷售額，超過3.6億人次受惠，汽車、家電、數碼產品等換新規模全面成長。2025年國補資金已增至3000億元，補貼品類也擴至手機、平板、洗碗機等多個領域。

多名學者研判，2026年國補資金有望在今年基礎上「適度增加」，並可能延伸至服務消費、家居改善與綠色生活等新場景，以提升政策精準度並促進產業升級。他們認為，保持財政適度加力、強化刺激需求的連續性，將成為明年穩增長的核心手段。

此外，會議亦對2026年經濟形勢作出判斷。復旦大學學者表示，中央保持「審慎樂觀」，在承認需求不足等挑戰的同時，更強調中國經濟長期向好的基本面。明年政策將繼續圍繞擴內需、穩預期與促創新發力，為「十五五」開局鋪路。

中國人民大學學者指出，「堅持內需主導」被列為八項任務之首，顯示提振消費是明年政策核心。目標是維持約5%的增速，並以更穩定的政策組合支撐市場信心。

在重點領域風險上，房地產 與地方債雖被放到任務清單末位，但學者強調，這不代表弱化，而是風險治理進入「慢性治理期」，角色是確保其他任務順利推進的「總保障」。

據報導，明年政策框架將以「擴內需、穩增長、控風險」為主軸，而「國補」的延續與優化，被視為拉動需求、支撐產業轉型的關鍵起點。