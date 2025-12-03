緩對立 日經團聯、議員團請求訪華 中：盼在國內多發揮作用

中日關係低迷之際，日本跨黨派「日中友好議員聯盟」幹部1日在東京與中國駐日本大使吳江浩會面，傳達有意在2025年結束前訪問中國的想法。(路透)

中日關係因涉台議題急凍之際，日本 跨黨派「日中友好議員聯盟」正尋求以議會外交為兩國關係降溫。該聯盟幹部、前自民黨選舉對策委員長小淵優子等人，1日在東京與中國駐日大使吳江浩閉門會晤，傳達希望在2025年底前訪華的意向；日本經濟團體聯合會日前也向中方傳達訪中請求。中國外交部2日回應，希望日本相關團體在國內多發揮積極作用。

共同社報導，1日的會晤採取非公開形式，除了執政黨議員，也有立憲民主黨 、國民民主黨等在野黨國會議員參與，雙方並共進午餐。會中，高市的涉台發言是主要話題之一，吳江浩重申中國在台灣問題上的既定立場。

儘管議員聯盟積極釋出修復關係訊號，會長、前自民黨幹事長森山裕並未參加此次會面。森山今年4月曾率團訪北京，與全國人大常委會委員長趙樂際會談，當時仍維持一定程度的雙邊互動。然而，高市新內閣在10月上台後，議聯曾暗中探詢年內訪華可能性，卻遲未獲中方明確回覆。目前議聯正試圖安排與中共 中央對外聯絡部部長劉海星會談，但行程尚未拍板。

除政治層面外，日本經濟界也試圖以商務交流為雙邊關係止跌。日本經濟團體聯合會會長筒井義信11月28日會晤吳江浩，表示希望於明年1月率經濟代表團訪北京，強調企業界須維持正常往來。然而，中方是否願意接待，迄今未有具體訊號。

對日本政經團體密集釋出訪華意願，中國外交部發言人林劍2日表示，中方注意到日本國內已有諸多有識之士對高市錯誤涉台言論的負面後果深感憂慮。林劍強調，日方應反思並糾正錯誤，撤回涉台言論，以實際行動重建互信。他並指出，日本相關團體應在國內發揮更多積極作用，為重啟正常交流創造條件。

日本外相茂木敏充則表示，面對雙邊緊張，必須透過對話減少分歧、擴大合作，政府亦將推動必要交流。

在官方對話停擺背景下，議員及商界能否透過「民間管道」重新接上中日溝通的斷點，仍待後續觀察。