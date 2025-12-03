我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

中地方政府發債破10兆人民幣 學者提醒：應管控增長速度

記者葉文義／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

截至12月2日，今年以來中國全國地方政府債券發行規模約為10.1兆元(人民幣，下同，約1.4兆美元)，這是年度地方政府債券發行規模歷史上首次突破10兆元大關。

地方政府債券主要指地方政府專項債券和再融資債券，用於支持地方基礎設施、民生項目及債務置換。第一財經分析，2025年為了穩投資和繼續置換地方政府隱性債務，地方政府債券發行規模首次突破了10兆元。

大量地方政府債券發行，也使得地方政府債務規模攀升。根據中國財政部資料，截至2025年9月末，中國全國地方政府債務餘額約53.7兆元，這控制在債務限額之內（人民幣57.9兆元）。

第一財經引述中央財經大學教授溫來成指出，地方政府債券發行規模首次突破10兆元，具有里程碑式意義。總體來看，近些年地方政府債券發行規模增長較快，目前地方政府債務餘額已經超過50兆元，但債務餘額控制在限額之內，總體來說債務風險安全可控，但需要警惕債務過快增長對中長期地方財政可持續性的挑戰。

中國在2015年施行的新預算法賦予各省（自治區、直轄市等）通過發行政府債券形式舉債權力，此後地方政府債券發行規模總體呈現波動向上趨勢。

溫來成對第一財經表示，未來應該適度管控地方政府債券增長速度，並強化績效管理，提高地方政府債券資金使用效益，加快建立與高品質發展相適應的政府債務管理機制，並健全防範化解地方政府債務風險機制。

債券 財政部

上一則

薪水小偷？1個月14次如廁一小時 蘇州工程師被解雇

下一則

緩對立 日經團聯、議員團請求訪華 中：盼在國內多發揮作用

延伸閱讀

中國地方政府瘋狂發債 年度首次突破45兆元

中國地方政府瘋狂發債 年度首次突破45兆元
中國地方政府債券發行規模 首度突破45兆元創新高

中國地方政府債券發行規模 首度突破45兆元創新高
觀察站／慘遭股債雙殺 中最大房企之一萬科要爆雷了？

觀察站／慘遭股債雙殺 中最大房企之一萬科要爆雷了？
史坦普調降中國房企萬科評級 指難以維持財務承諾

史坦普調降中國房企萬科評級 指難以維持財務承諾

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
香港大埔宏福苑五級火焚燒十多個小時後，截至27日上午6時，已知造成44死、58傷。(路透)

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

2025-11-26 21:13

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效