中日12月航班取消擴大 超過40%、數量增至1900班

中日航班取消率持續擴大。圖為在北京首都機場查看航班的旅客。(歐新社)

面對中日關係持續激化，據央視新聞，12月從中國境內到日本 的計畫航班中，有超過40%取消，取消數量超過1900個。此外，針對日本首相高市早苗 以「舊金山 和約」稱「無法認定台灣的法律地位」一說，中國外交部發言人林劍表示，日方對自身在台灣問題上的立場，一再遮遮掩掩，含糊其詞，敦促日方「老老實實收回錯誤言論」。

央視新聞報導，11月15日後，中國赴日旅客量大幅下降。以11月25日為例，當天旅客量比11月15日減少約23%。

報導引述日本關西機場株式會社社長山谷佳之表示，在12月第二周，關西機場與中國的航班數量將比預想減少約34%。山谷坦言，未來情況仍不明朗。

近月，中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事」論述，和最新的引述「舊金山和約」，表示日方無認定台灣法律地位的立場等，持續緊張。上月，中國政府就因此發布了赴日旅遊風險提示。

據日本政府觀光局統計，今年1月至10月，有約820萬中國遊客到訪日本。如今隨中國官方態度強硬，中日航班和中國赴日旅遊團隊都出現大規模取消。央視數據稱，中日之間有172條定期航線。

針對高市前述談話，以及日本外相茂木敏充11月28日被問及高市這項說法這是否意味「日本不承認中國對台灣的主權」時，也只重複「舊金山和約」相關說法，並稱日本政府對台灣的基本立場正如1972年的「中日聯合聲明」所述，不多也不少。

林劍12月1日在例行記者會上表示，日方對將台灣明確歸還中國的「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「日本投降書」避而不談，卻一味引用一個把受日本殖民侵略最嚴重的亞洲鄰國，特別是中國排斥在外的文件，這是對日本軍國主義侵略慘痛記憶的漠視，對世界反法西斯戰爭歷史真相的褻瀆，對聯合國權威和戰後國際秩序的公然挑戰。