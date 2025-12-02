我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

中日12月航班取消擴大 超過40%、數量增至1900班

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中日航班取消率持續擴大。圖為在北京首都機場查看航班的旅客。(歐新社)
中日航班取消率持續擴大。圖為在北京首都機場查看航班的旅客。(歐新社)

面對中日關係持續激化，據央視新聞，12月從中國境內到日本的計畫航班中，有超過40%取消，取消數量超過1900個。此外，針對日本首相高市早苗以「舊金山和約」稱「無法認定台灣的法律地位」一說，中國外交部發言人林劍表示，日方對自身在台灣問題上的立場，一再遮遮掩掩，含糊其詞，敦促日方「老老實實收回錯誤言論」。

央視新聞報導，11月15日後，中國赴日旅客量大幅下降。以11月25日為例，當天旅客量比11月15日減少約23%。

報導引述日本關西機場株式會社社長山谷佳之表示，在12月第二周，關西機場與中國的航班數量將比預想減少約34%。山谷坦言，未來情況仍不明朗。

近月，中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事」論述，和最新的引述「舊金山和約」，表示日方無認定台灣法律地位的立場等，持續緊張。上月，中國政府就因此發布了赴日旅遊風險提示。

據日本政府觀光局統計，今年1月至10月，有約820萬中國遊客到訪日本。如今隨中國官方態度強硬，中日航班和中國赴日旅遊團隊都出現大規模取消。央視數據稱，中日之間有172條定期航線。

針對高市前述談話，以及日本外相茂木敏充11月28日被問及高市這項說法這是否意味「日本不承認中國對台灣的主權」時，也只重複「舊金山和約」相關說法，並稱日本政府對台灣的基本立場正如1972年的「中日聯合聲明」所述，不多也不少。

林劍12月1日在例行記者會上表示，日方對將台灣明確歸還中國的「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「日本投降書」避而不談，卻一味引用一個把受日本殖民侵略最嚴重的亞洲鄰國，特別是中國排斥在外的文件，這是對日本軍國主義侵略慘痛記憶的漠視，對世界反法西斯戰爭歷史真相的褻瀆，對聯合國權威和戰後國際秩序的公然挑戰。

日本 舊金山 高市早苗

上一則

日本2歌手在北京、廣州順利演出 網酸上海「過度抵制」

下一則

濱崎步上海「一個人的演唱會」是彩排被偷拍？網民熱議

延伸閱讀

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
黃國昌訪日碰壁 只和日相高市「桌子」合影

黃國昌訪日碰壁 只和日相高市「桌子」合影
英國國安顧問北京會王毅 中方提及日本與二戰成果

英國國安顧問北京會王毅 中方提及日本與二戰成果
日本藝人演出遭取消 中國慣用抵制手法多國有先例

日本藝人演出遭取消 中國慣用抵制手法多國有先例

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
香港大埔宏福苑五級火焚燒十多個小時後，截至27日上午6時，已知造成44死、58傷。(路透)

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

2025-11-26 21:13

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險