我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

國際和平研究所報告：反腐效應 中軍企售售額暴跌10%

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
SIPRI報告顯示，榜上8家中國軍工企業合計軍售額大減10%至883億美元，為各國中跌幅最大。（路透）
SIPRI報告顯示，榜上8家中國軍工企業合計軍售額大減10%至883億美元，為各國中跌幅最大。（路透）

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）12月1日發布全球百大軍工企業報告指出，2024年全球軍火銷售額增加5.9%，達到6790億美元創下歷史新高；但榜上八家中國軍工企業合計軍售額則是大減10%至883億美元，為各國中跌幅最大。報告稱，中國軍工企業去年整體營收下滑，主要原因是大規模反腐行動導致武器採購與軍品合同被推遲或取消。

南華早報報導，SIPRI指出，全球軍火銷售的成長主要由歐美帶動，唯獨亞太與大洋洲地區的整體軍火營收下跌，主因為八家中企總營收大幅下滑。

SIPRI報告顯示，榜上八家中國軍工企業合計軍售額大減10%至883億美元，為各國中跌幅最大，並成為亞太與大洋洲區域整體營收下滑的主因，較前一年減少1.2%至1300億美元。

其中，中國兵器工業集團（Norinco）因高層捲入反腐調查、合約遭延宕，營收大減31%至140億美元，排名從全球第10名跌至第11名。中國航空工業集團（AVIC）雖以203.2億美元位居中國企業之首，仍較前一年下滑。僅中國船舶集團與中國航發集團軍售呈現成長。

報告指出，兵器工業集團與航天科技集團（CASC）因反腐導致高層調整，觸發政府審查並造成項目延誤；航空工業集團的軍機交付速度也有所放緩。

SIPRI研究員肖亮表示，火箭軍在彈道導彈、超高音速武器及巡航導彈等重點領域的技術進度可能受到影響，航空航天與網絡戰項目亦可能出現變數。

SIPRI軍費與軍工生產計畫主任、報告共同作者田楠（Nan Tian）表示：「這加深外界對中國軍事現代化努力狀況，以及新戰力何時會具體呈現的疑慮。」

解放軍自2012年起成為習近平主席主導反腐行動的重點領域之一。去年，反腐擴大至軍隊高層，尤其是掌管戰略導彈與高端裝備的火箭軍。今年10月，包括排名第二的上將何衛東在內的八名高級將領因腐敗指控被開除黨籍，顯示整肅力度直達軍委高層。

儘管短期受到衝擊，SIPRI認為中國軍力發展不會因此停滯。肖亮稱，「從中長期來看，中國將繼續在軍費和現代化上保持投入，但部分項目或將面臨延期、更高成本以及更嚴格的採購監督」。

軍售 火箭軍 瑞典

上一則

圍網阻燃性不合格 港大火增至151死 已拘14人涉「誤殺」

下一則

中方犯了「3誤判」對日威脅還會升高嗎？

延伸閱讀

美前官員投書華郵讚台灣提高軍費 提醒華府應予支持

美前官員投書華郵讚台灣提高軍費 提醒華府應予支持
川普無償對台軍援歸零 承諾F-16戰機交付也掛零 日學者示警1事

川普無償對台軍援歸零 承諾F-16戰機交付也掛零 日學者示警1事
全球百大軍工出爐 中企軍售暴跌10% 解放軍現代化進程遭疑

全球百大軍工出爐 中企軍售暴跌10% 解放軍現代化進程遭疑
美前官員：台軍費朝5%邁進合理 採購訓練同樣關鍵

美前官員：台軍費朝5%邁進合理 採購訓練同樣關鍵

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
香港大埔宏福苑五級火焚燒十多個小時後，截至27日上午6時，已知造成44死、58傷。(路透)

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

2025-11-26 21:13

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險