國際和平研究所報告：反腐效應 中軍企售售額暴跌10%

SIPRI報告顯示，榜上8家中國軍工企業合計軍售額大減10%至883億美元，為各國中跌幅最大。（路透）

瑞典 智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）12月1日發布全球百大軍工企業報告指出，2024年全球軍火銷售額增加5.9%，達到6790億美元創下歷史新高；但榜上八家中國軍工企業合計軍售 額則是大減10%至883億美元，為各國中跌幅最大。報告稱，中國軍工企業去年整體營收下滑，主要原因是大規模反腐行動導致武器採購與軍品合同被推遲或取消。

南華早報報導，SIPRI指出，全球軍火銷售的成長主要由歐美帶動，唯獨亞太與大洋洲地區的整體軍火營收下跌，主因為八家中企總營收大幅下滑。

其中，中國兵器工業集團（Norinco）因高層捲入反腐調查、合約遭延宕，營收大減31%至140億美元，排名從全球第10名跌至第11名。中國航空工業集團（AVIC）雖以203.2億美元位居中國企業之首，仍較前一年下滑。僅中國船舶集團與中國航發集團軍售呈現成長。

報告指出，兵器工業集團與航天科技集團（CASC）因反腐導致高層調整，觸發政府審查並造成項目延誤；航空工業集團的軍機交付速度也有所放緩。

SIPRI研究員肖亮表示，火箭軍 在彈道導彈、超高音速武器及巡航導彈等重點領域的技術進度可能受到影響，航空航天與網絡戰項目亦可能出現變數。

SIPRI軍費與軍工生產計畫主任、報告共同作者田楠（Nan Tian）表示：「這加深外界對中國軍事現代化努力狀況，以及新戰力何時會具體呈現的疑慮。」

解放軍自2012年起成為習近平主席主導反腐行動的重點領域之一。去年，反腐擴大至軍隊高層，尤其是掌管戰略導彈與高端裝備的火箭軍。今年10月，包括排名第二的上將何衛東在內的八名高級將領因腐敗指控被開除黨籍，顯示整肅力度直達軍委高層。

儘管短期受到衝擊，SIPRI認為中國軍力發展不會因此停滯。肖亮稱，「從中長期來看，中國將繼續在軍費和現代化上保持投入，但部分項目或將面臨延期、更高成本以及更嚴格的採購監督」。