粗暴操作…斷電、拆舞台 濱崎步等日本藝人在中被迫退場

中國新聞組／北京29日電
濱崎步27日透露她人已在上海。（取材自Instagram）
濱崎步27日透露她人已在上海。（取材自Instagram）

中日關係緊張，近日多名日本藝人在中國的演出因「不可抗力因素」臨時取消，但令人震驚又傻眼的是，日本女歌手大槻真希是在上海演唱時，電閘突被切斷被帶下舞台，濱崎步上海演唱會則是在開場前一夜突然叫停，濱崎步和200多名工作人員花5天剛搭好的舞台被迫一夕拆除，濱崎步對此表示「無法接受」並向粉絲道歉。這一波「粗暴」操作也引來大批歌迷怒批中國政府「拿日本政府沒輒就拿我們小老百姓當出氣筒，卑鄙」。

上海、北京、杭州，廣州、深圳等城市多場日本藝人最近的演出遭遇大規模「臨時取消」，包括濱崎步演唱會、作曲家和田薰的動漫交響音樂會、創作歌手natori及樂團chilldspot、SID的演出，理由都是「不可抗力因素」，但演出取消的時間和方式引來爭議。

法廣報導，最驚心動魄的一幕發生在11月28日，日本歌手大槻真希當晚在上海「萬代嘉年華」活動中演唱「海賊王」，唱到一半時，被直接切斷舞台電閘掐斷演出，大槻真希得知歌唱會突然被取消並被帶下舞台時，顯得十分驚訝，台下觀眾則破口大罵。法廣稱這是日本藝人連日來被迫取消中國演出「系列劇」中最不可思議的一幕。

現場大量粉絲措手不及，一些網友把矛頭對準當局：「你們大事做不了，拿我們小老百姓當出氣筒，卑鄙」，還有網友挖苦說：「喝大了回家打老婆孩子耀武揚威找存在感」。

據報導，大槻真希的遭遇並非個案，日本女歌手濱崎步11月29日的「濱崎步2025亞洲巡迴演唱會──上海站」則是在開場前一夜突然叫停。為準備這場演出，濱崎步和中日200多名工作人員花了5天時間完成舞台搭建。這一事件對1.4萬名觀眾也造成很大損失，尤其許多外地粉絲已經承擔機票、酒店等不在退票範圍內的費用。

濱崎步隨後發布限時動態表示，「我無意對於不了解的事務發表意見，但是為了濱崎步的舞台全力以赴的100名中國工作人員，還有從日本跨海而來的100名工作人員、舞者，以及樂隊成員，對於無法讓他們在正式舞台上演出，我深感抱歉」。

濱崎步指出，「更重要的是，無法在這個舞台拆除前，親自向來自全中國、日本，以及其他國家的1萬4000名TAs（Team Ayu縮寫，濱崎步粉絲名）當面道歉，這件事我到現在仍無法相信，也無法用言語形容。非常對不起」。

而就在演出被取消前，濱崎步還在官方IG為香港火災遇難者祈禱和哀悼，請求觀眾盡量避免穿紅色服裝，並取消舞台的紅裝和火焰特效。

法廣報導稱，中日關係緊張背景下，在中國演出的日本藝人，以及千里迢迢趕來觀看演唱會的中國觀眾，不幸成為犧牲品。

工作人員上台跟大槻真希解釋狀況。（取材自小紅書）
工作人員上台跟大槻真希解釋狀況。（取材自小紅書）
大槻真希被帶下去表情錯愕。（取材自小紅書）
大槻真希被帶下去表情錯愕。（取材自小紅書）
濱崎步27日透露已在上海。（取材自Instagram）
濱崎步27日透露已在上海。（取材自Instagram）

