馬克宏下月訪中 尋求建立「符合中歐共同利益的關係框架」

法國總統馬克宏（右）即將訪中。圖為2023年4月上一次馬克宏訪中時，與中國國家主席習近平在廣州市松園會晤。（新華社）

法國總統馬克宏 將於12月3日起對中國進行為期三天的訪問，這是他任內第三次訪問中國。消息稱，他此行希望在歐盟 和中國之間建立起一個「服務於雙方利益」的關係框架。據香港《南華早報》28日報導，一名愛麗舍宮消息人士在一匿名的吹風會上透露，馬克龍此行的戰略目標是為了「歐洲作為中國的重要夥伴受到尊重，而不是成為緊張局勢中的一個變數」。

這位消息人士稱，為推動中歐關係穩定，馬克宏將向中方提出在貿易上尋求再平衡、加強安全與和平領域的承諾，並探索建構雙邊關係的新模式。

他強調，馬克宏希望向中國傳達「非常明確的願望，即建立一個符合中歐共同利益的關係框架」。消息人士說，「這個框架不應由中俄關係或中美關係的發展來決定，而是基於中國承認歐洲是重要夥伴這一前提。中國在歐洲擁有根本利益，特別是在涉及烏克蘭 和平與安全的問題上。」

他舉例稱，「中國需要先進晶片，歐洲需要獲得稀土的安全供給，兩者在共享和加速技術創新方面有著共同利益。這正是總統希望推動的行事原則，而不是跟隨美方主張，或根據中美關係的變化來調整自身立場。」

外媒都注意到，馬克宏此次訪華沒有如前兩次一般帶上歐盟委員會主席。但「歐洲新聞網」28日報導，由於權限問題，馬克宏將作為歐盟「特使」的角色行動，並向歐盟成員國和歐盟委員會報告。消息人士表示，法國和中國之間的磋商是以歐盟對華政策為指導的，即將中國視作歐盟的關鍵經濟夥伴，也是全面競爭者和制度性對手。

「歐洲新聞網」分析認為，經濟議題將主導馬克宏此行。中國擁有大量在新興領域領先的企業，從人工智慧到電池、無人機，並正向包括歐盟在內的全球市場進軍。隨著歐盟成員國考慮要求中國企業進行技術轉移，馬克宏將主張「共享創新成果」。

法國消息人士稱，「在若干領域，中國如今擁有特別先進的技術，可以與其信任的伙伴，包括歐洲國家共享」。

愛麗舍宮消息人士也提及了被外界視為中法關係一大障礙的烏克蘭問題。他稱，法國方面認識到中方對歐盟制裁中國實體的擔憂，法國希望明確表達其期待，即「中國不向俄羅斯提供任何可助其延續衝突的手段」。他指出，這一立場「與中國公開宣示的促進解決衝突的目標完全一致」。