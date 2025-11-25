我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

中國再發航行警告 黃海部分海域明日執行「軍事任務」

中國新聞組／即時報導
中國近期在黃海軍事動作頻頻，需關注解放軍三艘航空母艦近期動向。圖為殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機列陣福建艦飛行甲板資料照。（新華社）
中國近期在黃海軍事動作頻頻，需關注解放軍三艘航空母艦近期動向。圖為殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機列陣福建艦飛行甲板資料照。（新華社）

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」談話後，解放軍近期就在黃海密集展開各種軍事演練。據央視新聞報導，中國交通運輸部海事局發布最新航行警告，11月26日4時至8時，黃海部分海域執行軍事任務，禁止駛入。

特別的是，報導並未提及這段期間黃海「禁止駛入」的區域範圍。

中國日前宣布，11月18日至25日在黃海南部（連雲港海域）每日實施實彈射擊；隨後又宣布渤海海峽黃海北部自11月23日至12月7日，執行軍事任務，並劃定四點連線禁航區；緊接著又宣布24日在山東劉公島東部水域開展實彈射擊。

對於解放軍在渤海海峽黃海北部的演習時間長達兩周，網上有推測可能是解放軍航空母艦編隊協同或新型武器測試；至於24日選擇在劉公島進行實彈射擊，則是要對外傳遞「銘記甲午、捍衛主權」的訊號。

劉公島位於山東半島東端威海灣灣口，是中國第一支近代化海軍—清朝北洋海軍的屯泊基地及中日甲午戰爭戰場遺址。

清光緒20年（1894年）中日甲午戰爭爆發，隔年1月20日，日軍分水陸兩路圍攻威海衛，北洋艦隊則在劉公島外海面與日軍激戰數日，力戰不敵。同年2月17日，北洋水師全軍覆沒，劉公島成為甲午戰爭的終結地。4月17日，清政府被迫與日本簽訂馬關條約。

解放軍 日本 高市早苗

上一則

中日關係惡化…北京外交突圍 德總理宣布明年初訪中

下一則

日媒：日本事前知情川習將通話 分析指反映出北京焦慮

延伸閱讀

湛江華僑聯合會慶7周年 頒發優秀學子獎學金

湛江華僑聯合會慶7周年 頒發優秀學子獎學金
威嚇日本？中選甲午戰故地軍演 「在跌倒處崛起」

威嚇日本？中選甲午戰故地軍演 「在跌倒處崛起」
日防相小泉登沖繩與那國島 距台灣僅111公里

日防相小泉登沖繩與那國島 距台灣僅111公里
威嚇日本？中公告在山東劉公島東部水域實彈射擊

威嚇日本？中公告在山東劉公島東部水域實彈射擊

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…