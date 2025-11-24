安世控制權未解 母公司聞泰再促荷蘭「誠意」溝通

荷蘭政府日前宣布中止對安世半導體的干預，但安世半導體中國母公司聞泰科技認為，荷方雖暫停行政令，控制權問題仍未解決。聞泰昨日再發聲明，敦促安世荷蘭應就如何恢復聞泰科技「合法控制權」等，提出「具有建設性且真正富有誠意」的解決方案。

聲明首先宣稱，聞泰科技注意到，安世荷蘭及相關方的一系列單方面行為，已對全球半導體產業鏈的穩定構成潛在威脅。

聲明又說，「自荷蘭經濟部不當干預以來，本著負責任的態度和維護全球客戶利益的原則，公司已主動釋放善意，明確表達願意與安世荷蘭方面就如何恢復聞泰科技的合法控制權、妥善解決當前爭端進行建設性溝通。然而，盡管公司展現最大誠意，安世荷蘭方面迄今未對我方的溝通提議作出任何實質回應。鑑於此，公司要求安世荷蘭能在切實尊重事實和法律的基礎上，就如何恢復聞泰科技的合法控制權與完整股東權利，提出具有建設性且真正富有誠意的解決方案。」

聲明稱，全球半導體產業的穩定關乎產業發展大局。再次呼籲各方以理性、負責任的態度行事，共同維護安世半導體的穩定與繁榮，並保障全球客戶的供應鏈 安全。

路透報導，聞泰科技已向荷蘭政府提出，要求撤銷其做出的接管安世半導體控制權決定。雖然荷蘭政府於19日暫停了之前針對安世半導體的行政令，但由於荷蘭企業法庭的裁決依然有效，安世半導體的控制權仍處於荷蘭的控制中。目前尚不清楚聞泰科技是否會針對荷蘭企業法庭的裁決提出進一步上訴，但相關法律程序仍在進行，安世半導體的最終控制權仍待後續裁定。