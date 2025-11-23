與中合作逆勢升溫 愛爾蘭商會不甩美歐：歡迎中國投資

我的頻道

中國新聞組／北京23日電
都柏林商會首席執行官瑪麗羅斯·伯克。（取材自商會X帳號）
都柏林商會首席執行官瑪麗羅斯·伯克。（取材自商會X帳號）

愛爾蘭規模最大、歷史最悠久的商會之一——都柏林商會首席執行官瑪麗羅斯·伯克近日明確表態稱，盡管歐盟整體對中資態度趨於謹慎，且在中美兩大經濟體的廣泛競爭背景下，愛爾蘭需在維繫與兩國關係間謹慎平衡，但該國仍積極歡迎中國投資。

具體來看，華為2022年宣布投資1.5億歐元（約1.72億美元）在都柏林建立雲業務歐洲樞紐；TikTok母公司字節跳動也於2023年選擇愛爾蘭作為其首個歐洲數據中心所在地，以緩解歐盟對用戶數據保護的擔憂。

觀察者網引述南華早報報導，伯克表示，「我們將在歐盟規則框架內堅定奉行開放營商政策，這是一個明確的立場。」她進一步表示，「既然已經有中國企業成功在愛投資，同時愛爾蘭企業也在華布局，我認為沒有任何因素會徹底顛覆這一格局，或是削弱兩國企業相互評估合作機遇的吸引力。」

近年來中國對愛爾蘭的投資增長數據為這一立場提供有力支撐。即便中國與美歐貿易關係持續緊張，中愛投資合作仍逆勢升溫。中國商務部及其他國家機構數據顯示，2023年中國對愛爾蘭直接投資總額達3.8億美元，同比激增265%；2024年增速再創新高，飆升172%，投資規模接近10.4億美元。

伯克透露，負責促進外國直接投資（FDI）的愛爾蘭投資發展局，目前已服務約40家中國客戶企業。這些企業的投資覆蓋愛爾蘭科技、製藥等多個支柱產業，成為當地經濟的重要參與者。

愛爾蘭位於大西洋東側，與英國隔海相望，它不僅是北美通往歐洲的門戶，更因其優美的自然環境而聞名，被譽為大西洋上的綠寶石。全球第一個自由貿易區——香農自貿區就坐落於愛爾蘭西海岸。「香農經驗」也為中國建設經濟特區提供了有益參考借鑒。

目前，中國是愛爾蘭在亞洲的第一大貿易夥伴、全球第四大貿易夥伴。據中國外交部更新於今年7月的信息，中愛經貿合作近年來發展迅速。愛連續多年對華貿易順差。中愛雙邊貿易額2021年229億美元，2022年238億美元，2023年217.6億美元。2024年，中愛雙邊貿易額234.2億美元，同比增長7.7%，其中中方出口52.6億美元，同比增長20.1%，進口181.6億美元，同比增長4.5%。

