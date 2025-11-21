中日僵局 分析：雙方缺能降溫的溝通管道、北京打稀土牌投鼠忌器

日本首相高市早苗（左）與中國國家主席習近平（右）10月31日在南韓慶州的APEC峰會舉行場邊會議。（美聯社）

日本 首相高市早苗挺台發言引發中日緊張。分析指出，高市內閣當前缺少能與北京說得上話的官員來降溫，僵局恐曠日持久，但北京現如再對日本打稀土 牌，恐效果有限並遭全球反彈。

高市早苗本月7日國會答詢時表示，如果「台灣有事」伴隨北京使用武力情況，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」；這番話被解讀為有意以武力介入台海，引發中日關係緊張。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，中國先後建議公民暫時避免前往日本、發布留學預警，日本電影在中國上映被推遲；中日外交官員18日在北京會談也未能取得突破，中國19日推翻稍早的放寬舉措，重新對引進日本水產實施禁令。

大和證券（Daiwa Securities）中國經濟學家齋藤尚登表示，中日關係正處2012年以來最糟狀態（當時日本決定將釣魚台 列嶼國有化，引發中國強烈回應），擔心北京會透過實施稀土出口禁運升高施壓。

日本執政的自民黨20日試圖緩和緊張局勢，黨內外交事務小組呼籲與中國展開對話，並敦促黨內強硬派克制。

日生基礎研究所（NLI Research Institute）中國研究員三浦祐介指出，其他國家與中國之間的類似爭端，往往需要一段時日才得以解決，「日本必須做好這場爭端可能曠日持久的心理準備」。

已故中國異議人士劉曉波2010年獲得諾貝爾和平獎後，挪威鮭魚銷往中國遭限制，直到2017年才恢復（諾貝爾和平獎是由挪威的諾貝爾委員會選出，與其他在瑞典斯德哥爾摩頒的獎項不同）；2020年澳洲呼籲對新冠疫情源頭進行調查後，中國對澳洲葡萄酒加徵反傾銷稅，直到去年才取消。

日經亞洲另一篇分析認為，這次高市早苗關於台灣的發言引發中日緊張，凸顯高市內閣缺乏與中國關係深厚、能運用人脈來協調紛爭的官員。之前長期與自民黨組聯合內閣的公明黨退出執政聯盟，使目前日本新政府失去一些與北京較說得上話的人士。

彭博（Bloomberg News）一篇分析指出，這次北京可能對打稀土牌保持克制。主要是美國總統川普10月底與中國國家主席習近平會晤後，稱他們已為「全世界解決了稀土出口管制問題」，此時對日本打稀土牌可能破壞美中得來不易的緩和。

前美國貿易談判代表、現任職亞洲社會政策研究所（ASPI）的柯特勒（Wendy Cutler）說：「動用稀土牌對北京而言將是冒險之舉，將面臨被其他貿易夥伴疏遠的風險，轉向與美國深化合作。」

北京在2010年釣魚台撞船事件時對日本實施稀土管制，這個經驗促使東京開始構建繞開中國的稀土供應鏈，日本這方面目前比多數其他已開發國家擁有更大韌性。

即便中國不會宣布對祭出管制，但因稀土出口審批過程複雜，或許北京會選擇以增加出口商文書負擔、放緩許可審批流程或引導供應商減少與日本買家往來等方式，變相實現稀土管制效果。

日本能源經濟研究所（Institute of Energy Economics,Japan）礦產資源組組長佐佐木忠則（Tadanori Sasaki）指出，日本對中國稀土依賴度曾降至約60%，但近期又回升至70%以上。

分析還說，北京目前採取的措施似經過精心計算－讓日本「有感」但又不會太超過，以免引發國際連鎖應對。

中國之前與韓國發生爭端時曾反制韓企，當時導致韓國車在中國銷量暴跌，迄今未能恢復，不排除日企之後也會中箭。豐田汽車今年稍早宣布將在上海投資20億美元新建工廠、Fast Retailing公司旗下的服裝品牌Uniqlo等，可能成為中方反制目標。