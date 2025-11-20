中日外交戰延燒 分析：明年4月報名留日華生恐減7成

若中日關係未改善，最壞情況明年4月報名留學日本的中國學生人數估計暴跌50%至70%。圖為東京大學前學生與家長合影。（路透）

中國近日因日本 首相高市早苗涉台言論對日本祭出反制措施不斷升級，日本當地經營中國留學業務人士指出，在日華生數連續多年居第一，最壞情況明年4月報名留日的中國學生恐暴跌七成，這將使因少子化危機而靠國際生運營的許多日本高校難以運營。有中國留學生 說，高市上任後一直撥火，抹煞他們對日經濟發展做出的貢獻，「希望高市早苗早點下台」。中日烽火也延燒到聯合國 ，中國和北韓昨在聯合國齊轟日本「沒資格成安理會常任理事國」。

「中日外交摩擦升級後，我們機構留學、研學、夏冬令營及商務考察全部暫緩或暫停了」，據文匯報引述世界福建青年聯合會常務理事、日本泉州商會副會長、株式會社中日交流中心社長常楹19日表示，在日中國留學生連續多年穩居第一，是日本多所大學財政和科研經費的重要來源，再加上少子化危機下止，很多日本高校靠國際生維持運營，如果缺少了中國留學生，可能使日本許多大學及部分私立高校無法運營。

中國教育部11月16日對日本發布留學預警，「對我們的影響還是蠻大的，中國這邊很多家長都已經放棄了」，做了10年日本留學業務的常楹表示，自己公司已為逾5000名中國學生辦理赴日留、研學，本來公司預計明年4月會有200多名中國學生報名留學，「但現在情況非常不明朗，如果未來仍無改善，預計最壞情況明年4月學生報名會跌50%至70%」。

相較於留學，研學市場更是重災區，「有家長直接跟我說，沒必要讓孩子去冒這個險」，11月8日剛在朋友圈發寒假赴日冬令營預熱的常楹無奈地說。

「大家都很難，都在努力生活」，在神奈川縣留學的彭同學表示，很多華人不畏艱苦工作，為日本經濟的發展作出了貢獻，而高市早苗自上任以來一直在激化國際矛盾，「我希望她早點下台，因為一個曾帶給他國戰火的國家，不需要一個想再挑起戰爭的首相」。

中日烽火也延燒到了聯合國。中國常駐聯合國代表傅聰18日在第80屆聯合國大會全體會議審議安理會改革問題時表示，日本在二戰期間發動侵略戰爭，給中國和亞洲受害國人民帶來深重災難，時至今日，日本國內仍有勢力不斷宣揚錯誤的二戰史觀。高市早苗粗暴干涉中國內政，是對國際正義的挑釁，「這樣的國家根本沒有資格要求成為安理會常任理事國」。

據CCTV國際時訊，聯合國北韓代表也在會上發言表示，國際社會至今仍清晰地記得日本所犯下的歷史上前所未見的極其惡劣的反人類罪行，然而，日本至今仍否認其歷史罪行，頑固拒絕賠償，甚至還在歪曲歷史。日本沒有道德資格、也沒有正當理由覬覦安理會常任理事國席位。