荷蘭中止干預 「安世之亂」降溫 但中國表示不滿意

荷蘭暫停干預安世半導體。（取材自上觀新聞/東方IC圖）

中國與荷蘭就解決安世半導體的爭端邁出關鍵一步，荷蘭政府19日中止對安世半導體的干預。對此，安世母公司聞泰科技回應稱，因荷蘭企業法庭裁決影響，該公司對安世的控制權仍然處於受限狀態，將繼續採取一切行動，維護公司合法權益。

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯19日發布聲明稱，荷蘭政府決定採取建設性措施，中止對安世半導體的干預（部長令）。他表示，過去幾天，荷蘭與中國進行了建設性的會談，荷方舉措旨在「展現善意」。

安世半導體是聞泰科技收購的一家荷蘭半導體公司，今年9月，荷蘭政府凍結了安世資產，並接管企業管理，同時停止向位於深圳的安世中國供應晶圓。因應荷方舉動，陸方亦迅速反擊，停止向其他國家供應中國境內生產的車用晶片，導致供應鏈 出現恐慌。

中國商務部 19日晚證實，與荷方18日至19日在北京舉行了兩輪磋商，「荷方主動提出，暫停荷經濟大臣根據『貨物可用性法案』簽發的行政令」。

中國商務部發言人說，中方對荷方主動暫停行政令表示歡迎，認為這是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步，但距離解決全球半導體產供鏈動蕩和混亂的根源「撤銷行政令」還有差距。

該發言人表示，在荷蘭經濟部推動下的企業法庭剝奪聞泰科技對荷蘭安世控制權的錯誤裁決，仍是阻礙問題解決的關鍵所在，希望荷方繼續展現與中國真誠合作的意願，真正提出建設性解決問題的方案。發言人也提及，雙方同意應取消行政干預，為恢復全球半導體產供鏈安全與穩定創造更有利的條件。

聞泰科技19日晚公告指，荷方雖暫停了9月30日凍結安世人事與資產一年的部長令，但10月7日企業法庭裁決依舊處於生效狀態，公司對安世的控制權仍然處於受限狀態，公司將繼續溝通法律救濟方案及手段，採取一切行動，最大限度維護公司及全體股東的合法權益。