中日官員北京磋商 毛寧：嚴肅敦促日方收回錯誤言論

記者陳湘瑾／即時報導
針對中日今天在北京舉行的司局級會談，外交部發言人毛寧表示，中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論,停止在涉華問題上製造事端。此為毛寧早前資料照。（美聯社）
日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今日上午與中國外交部亞洲司司長劉勁松會面。18日下午在例行記者會上，面對日媒NHK提問，中國外交部發言人毛寧表示，中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端。

中日外事部門此次磋商圍繞日本首相高市早苗稱若台灣發生突發事態伴隨行使武力有可能構成「存亡危機事態」的國會答辯。據央視新聞快報，金井正彰昨日到訪北京，並於今日上午與劉勁松會面。下午2點左右，金井正彰一行離開中國外交部時，面對現場媒體提問，他並未給出任何表態。

毛寧表示，今天上午，中國外交部亞洲司司長劉勁松在北京同日本外務省亞大局局長金井正彰舉行了磋商。在磋商中，中方就日本首相高市早苗涉華錯誤言論再次向日方提出嚴正交涉，指出高市的謬論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤和譴責。

毛寧強調，中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。

在記者會上被問到如何看待中日關係下步走向時，毛寧表示，中日關係出現目前的局面，根源在於日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件的精神，破壞中日關係政治基礎。

毛寧強調，中方維護核心利益、捍衛國際正義的立場沒有絲毫改變。日方必須立即收回錯誤言論，深刻反省，改弦更張，給中國人民一個明確的交代。

