環時「4理由」勸民眾謹慎赴日：對方敵意恐轉社會騷擾

中國外交部發言人毛寧再度要求日本，收回涉台「錯誤言行」。（路透）

繼中國外交部14日提醒中國公民近期避免前往日本 後，中國教育部16日也發出留學預警，文旅部16日晚間則提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊。環球時報社評提出中國公民需謹慎前往日本的四大理由，指相關提醒是基於對本國公民人身安全和基本尊嚴的現實考量，是中國政府履行職責的必要之舉。

環球時報16日深夜發布的社評表示，日本作為中國近鄰，長期以來是中國人旅遊、學生留學重要目的地之一。中國不希望兩國人員交流受阻，但交流必須以安全為前提。高市早苗上台後，通過煽動「中國威脅論」助推強軍擴武路線，嚴重損害中日互信，破壞雙邊關係穩定，這種政治操弄如同毒素一般，已經對兩國人員交流基礎造成了實質性侵蝕。

這篇社評稱，中國政府採取預警措施，正是對這種持續升級風險的必要回應，是國際通行做法。環球時報並列出中國公民近期應避免前往日本旅遊的四大理由：

一、高市上台可能會令日本對華政治敵意加速轉化為社會層面的歧視 與騷擾。今年以來，中國遊客在日本頻頻遭遇惡性襲擊，如今，當日本領導人公然挑釁，一些日本極端民粹人士可能在輿論的誤導下將問題歸咎於中國，不排除個別極端者會把洩憤的矛頭對準中國公民；

二、日本內部排外情緒冒頭，而高市本人正是「日本人優先」的鼓吹者之一。近年來日本一些極右團體組織的「排外」集會時有發生，社交媒體上對外國人的歧視性言論也不斷升溫。華人 在日的就業、創業與生活或將面臨更多障礙。

三、高市推行的簽證、旅遊等新規，被認為「外國人日子會越來越難過」。有在日華人反映，近來銀行開戶難度增加、公司審查更嚴等隱性障礙正在顯現。

四、赴日旅遊、留學成本可能會不斷上升。從2025年起，日本一些重要景點開始推行「雙重定價制度」，也被一些人稱為「外國人高價」政策，未來有可能在全國大面積鋪開，取消國際遊客退稅政策也在討論之中。此外，日本持續通膨正不斷推高遊客的食宿、交通等成本，赴日旅遊的體驗感、舒適度及性價比還有多大競爭力要打問號。

儘管中國外交部與文旅部均稱，今年以來，日本社會治安不靖，發生多起在日中國公民遇襲事件，中國公民在日本安全環境持續惡化。但事實上，迄今並未傳出中國公民在日本的重大安全事故，反而是中國去年曾接連發生日本學童無端遭人持刀殺害事件。

2024年6月24日，一名男子在蘇州公車站台持刀襲擊一對日本母子及校車上的中國籍員工，造成一死兩傷；2024年9月18日，一名10歲日本籍男童在上學途中遭一名男子持刀刺傷，後不幸身亡。

對於這兩起重大事件，中國外交部均將之定性為「單一個案」、「偶發事件」，且迄今未完整公布事故調查結果與兇嫌犯案的真正動機。