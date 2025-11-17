我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擁2026世界盃門票者「優先簽證面談」川普：確保輕鬆入境

重提台灣搶走晶片生意 川普：這很可恥

中日關係惡化 旅行社停售遊日產品、民間交流延後

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中日關係惡化對兩國民間交流的影響已開始顯現，陸續有相關活動傳出延後或取消的消息。（路透）
中日關係惡化對兩國民間交流的影響已開始顯現，陸續有相關活動傳出延後或取消的消息。（路透）

中日關係惡化對兩國民間交流的影響已開始顯現。據日本共同社報導，中國多家大型旅行社已暫停銷售日本遊產品；日本民間非營利團體「言論NPO」17日宣布，與中國方面共同主辦、原定本月下旬在北京舉行的「東京—北京論壇」延期；中國江蘇省徐州市代表團也取消了對友好城市半田市的訪問計畫。

因不滿日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」談話，中國外交部領事司14日晚間發布通告，提醒中國公民近期避免前往日本。

中國教育部隨後於16日發布留學預警，指稱近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。

中國文旅部則於16日晚間發布通告，提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊。

共同社報導，總部位於北京的大型國有旅行社相關人士就日本遊表示，無論是團隊遊還是自由行，16日起均已暫停辦理業務。該人士表示原因是當前的兩國局勢。

「東京—北京論壇」自2005年以來堅持每年舉辦，新冠疫情期間曾改為線上，日中兩國政治、經濟和學術界人士會在論壇上就外交、安全保障和經濟等議題開展討論。本次論壇為第21屆，原定本月22日至24日在北京舉行。言論NPO透露，16日收到中方通知，指高市發表挑釁言論和威脅動用武力，已損害兩國間正常交流的氛圍。

半田市則表示，徐州市六名相關人士原訂18日將禮節性拜訪市長久世孝宏，並參觀農業設施等處。但半田市15日收到徐州市方面的郵件通知，稱因有重要公務而推遲訪問。

中國電影報報導，《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》《工作細胞》等進口日本影片也暫緩上映。

另，14日在中國上映的日本動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》首兩日票房皆衝破人民幣億元，但上映三天後票房已呈顯著下滑態勢，市場熱度快速回落，預估上映第五日的票房將跌至人民幣2,000萬元左右。

據財新網不完全統計，目前已有八家中國國籍航空公司提供日本航線免費退改服務。截至11月9日，中國往返日本的航班量已連續四周下滑。11月3日至11月9日這周往返中日航班量為1,189架次，周比下降14.5%，僅為2019年同期的82.9%。

日本 高市早苗 疫情

上一則

加碼施壓日本 中國今起黃海南部展開8天實彈射擊

下一則

國際模特大賽廣東賽區「豐腴大媽」奪冠 網友崩了

延伸閱讀

加碼施壓日本 中國今起黃海南部展開8天實彈射擊

加碼施壓日本 中國今起黃海南部展開8天實彈射擊
解放軍「黃海實彈射擊」劍指日本 他稱日各界非常憤怒

解放軍「黃海實彈射擊」劍指日本 他稱日各界非常憤怒
中國川航等航空取消部分日本航班 姐妹市訪問喊停

中國川航等航空取消部分日本航班 姐妹市訪問喊停
北京提當年中日復交三原則 強調無模糊、曲解空間

北京提當年中日復交三原則 強調無模糊、曲解空間

熱門新聞

一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
楊先生花錢相親六次未成，要求退費。（取材自@都市接到辦）

35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…

2025-11-11 07:30
西班牙國王訪華，陪同出行的王后雷蒂西亞成為媒體追焦中心。圖為兩人抵達成都機場。（視頻截圖）

高顏值王室訪中 西班牙王后氣場炸裂 全身黑衣透露訊息

2025-11-11 01:28

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳