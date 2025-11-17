玩火自焚 …中官媒輪番砲轟高市 人民日報直指「武力威脅」

毛寧帖文截圖。 （取材自社交平台X）

日本 新任首相高市早苗 近日一句「台灣有事就是日本有事」且不排除為此行使集體自衛權的發言，惹怒了中國大陸，中國官媒、軍媒近日火力全開，輪番上陣砲轟高市，用詞愈趨強烈且充滿火藥味。人民日報今發布評論再升高批判層級，直指高市此言是首次對中國發出武力威脅。官媒點名高市將「玩火自焚」、「撞南牆」（意指固執不知變通）、「頭破血流」、「萬劫不復」；外交部發言人也在X平台發布英日雙語海報，示警日本應信守「中日聯合聲明」承諾。

據人民日報今晨發布的「鐘聲」評論指出，高市首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，背後是謀求「軍事大國」地位的危險企圖，是為軍國主義招魂。高市政權對「無核三原則」暗示有可能放棄，表明日本政策的重大消極轉向，在日本戰敗投降80年後的今天拋出，不僅是戰略魯莽，更是蓄意挑釁，嚴重挑戰二戰後國際秩序，包括中國人民在內的世界各國人民必須做好準備，堅決捍衛和平與正義。

新華社昨天再發評論點名痛批高市粗暴干涉中國內政，還不思悔改、拒不撤回，「歷史已經反覆證明，錯判時與勢，注定撞南牆」。中方絕不會有任何妥協退讓，高市的結局必然是在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。

軍報也是火力全開。「解放軍報」繼15日頭版發表「鈞聲」評論「日本膽敢武力介入台海局勢必遭迎頭痛擊」後，連續兩天點名批評高市早苗，昨再發評論稱，高市試圖將台灣和日本所謂的「安全利益」進行綁定，暴露了日本右翼妄圖武力介入台灣野心的流露，日方若膽敢鋌而走險，「必將玩火自焚，付出難以承受的代價」，而且警告「火勢如何延燒，不由玩火者決定」。

央視昨也再發評論稱，高市早苗若繼續鋌而走險，日本將萬劫不復。文中並指高市的邪惡算盤顯然打錯了，因為中國已穩居全球第二大經濟體、正加快建設世界一流軍隊，有決心和能力捍衛國家主權、統一和領土完整。

中國外交部發言人毛寧昨在社交平台X上援引1972年「中日聯合聲明」，用英日雙語發布四張海報，提醒日方「無論誰當政，日本都必須信守承諾」。毛寧稱，「中日聯合聲明」白紙黑字寫著「日本國政府承認中華人 民共和國政府是中國的唯一合法政府」，以及「日本國政府充分理解和尊重中國政府關於台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分的立場」，並示警「無論誰當政，日本都必須信守承諾」。

據環球網報導，連日來，中國外交部發言人在X等平台密集發布日語、英語海報，引發國際輿論強烈反響，單帖閱讀量突破數百萬甚至千萬。