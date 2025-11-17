全球十大科研城市中國占六席 美占比下滑 金山灣區輸廣州

施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊人形機器人半程馬拉松。（新華社）

施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」，聚焦全球主要城市及都市圈2024年在自然指數追蹤的高質量期刊上的最新科研產出變化。其中，在全球科研十強榜單上，中國由2023年的五席增至2024年的六席，這也是中國首次占據十強榜單一半以上席位。與此同時，所有美國城市份額均下滑。

北京自2016年起持續位列全球第一，上海穩居第二位。2024年全球其他十大科研城市依次為紐約都市圈、波士頓 都市圈、南京、廣州、舊金山灣區 、武漢、巴爾的摩–華盛頓和杭州。

從中國城市排名升降來看，廣州從2023年的第八位升至第六，超越了舊金山灣區；武漢繼續攀升一位；杭州則從2023年的第十三位躋身前十。

從自然指數關鍵指標之一份額（share）調整後的數值來看，北京2023至2024年間，科研產出增幅逾9%，上海增幅近20%，而同期全球十強中的所有美國城市，其份額均有所下滑。

增刊分析了科研城市在自然指數所追蹤的五大學科領域中的表現。中國城市繼續主導了化學、物理科學、地球與環境科學這三個領域的榜單。其中，中國城市首次包攬了化學領域全球前十，在另外兩個領域則各占六席，北京在這些領域均位居第一。

生物科學領域依舊由西方城市保持領先，紐約和波士頓位居前兩位，北京排名第三。在2022年新納入自然指數的健康科學領域，美國城市占據了十強中的半數席位，北京位列第六。上海和廣州也進入這兩個領域的十強榜單，其中廣州增長顯著。

公開資訊顯示，自然指數由施普林格·自然旗下的自然科研智訊編制，自2016年推出，為包括了作者單位信息和機構間關係的公開數據庫，它追蹤各機構對145種高質量自然科學和健康科學期刊上發表的科研論文的貢獻情況。這些期刊均由獨立的科研人員小組依據期刊聲譽選出。在整體排名下還有四個分支領域的排名，包括物理學、化學、地球科學、生命科學。