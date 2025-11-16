我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

遇政治寒流 「鬼滅」在中首映票房仍佳 官媒還正面評價

中國新聞組／北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本動畫「鬼滅之刃：無限城篇」14日在中國上映，連續兩天票房都超過人民幣億元，並刷新日本電影在中國的多項新紀錄。（取材自潮新聞）
日本動畫「鬼滅之刃：無限城篇」14日在中國上映，連續兩天票房都超過人民幣億元，並刷新日本電影在中國的多項新紀錄。（取材自潮新聞）

中日外交爭端升溫、官方敦促國民勿赴日旅行之際，日本人氣動畫電影「鬼滅之刃無限城篇」14日在中國上映，首日票房達1.17億元（人民幣，下同，約1648萬美元），刷新中國影史日本進口電影首映日的票房紀錄。

綜合港媒15日報導，「鬼滅之刃：無限城篇第一章 猗窩座再襲」（簡稱「鬼滅之刃無限城篇」）14日在中國上映，「上映版本保留了原作中血腥、暴力、衣著暴露的鏡頭，以及主角『竈門炭治郎』的耳墜圖案」。炭治郎佩戴的「日輪花紙耳飾」，花紋與二戰時期日本軍隊的「旭日旗」近似，動畫在中國、南韓播放時曾將放射狀線條改成直線，以避免爭議。

報導引述據貓眼專業版統計，「鬼滅之刃無限城篇」首日票房達1.17億元，刷新中國影史日本進口電影首映日的票房紀錄。截至15日下午5時，「鬼滅之刃無限城篇」在中國累計票房已達2.58億元（約3634萬美元），高居排行榜第一。

報導還提到，中國官媒正面評價「鬼滅之刃無限城篇」的上映。對於該片在北京、上海、廣州、深圳等城市舉行「零點場」座無虛席的情況，

深圳福田一間戲院14日晚以「觀影團」名義組織一班動漫迷觀看「鬼滅」，許多年輕人提早半個鐘到戲院打卡拍照，領取海報、明信片等紀念品，同好間開心交流，多名粉絲花數小時精心打扮成「鬼滅」中的角色造型，熱鬧場面如同慶祝節日。有專程北上觀影的港人透露，當天「凌晨首映特別場」座無虛席，「第一排也坐滿人」。

相似情況也在各地上演，中國新聞週刊報導稱，「午夜的電影院很久沒有這麼熱鬧過了…年輕人的熱情拉動了沉寂已久的電影市場」。

就在這部日本人氣動畫電影刷新票房之際，中國外交部14日深夜突然發布通知，呼籲中國公民近期避免前往日本。

日媒解讀，北京此舉是為反制日本首相高市早苗本月7日在眾議院答詢時有關「台灣有事」的言論。

高市早苗當時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。她隨後表示，相關發言是依照日本政府既有見解，「不打算撤回或取消」。

高市早苗這番話引發北京的高度不滿，中國外交部要求收回言論；中國駐大阪總領事薛劍甚至在社群平台X發表「斬首」言論。中國外交部13日召見日本駐中國大使金杉憲治，對於高市早苗「台灣有事」的發言提出抗議。

日本 高市早苗 電影院

上一則

史上最年輕…易烊千璽奪金雞影帝 四度入圍終圓夢

下一則

嗆日力道足…中網友滿屏「一言為定」：新舊帳一起算

延伸閱讀

中日關係緊張之際 中國海警16日宣布在釣魚台巡航

中日關係緊張之際 中國海警16日宣布在釣魚台巡航
高市談話會何讓北京反應如此強烈？中官媒：醞釀防務政策轉向野心

高市談話會何讓北京反應如此強烈？中官媒：醞釀防務政策轉向野心
涉外人士：中國對外複合式威脅 日本非唯一受害者

涉外人士：中國對外複合式威脅 日本非唯一受害者
日媒：高市早苗考量美國核嚇阻 探討修改非核3原則

日媒：高市早苗考量美國核嚇阻 探討修改非核3原則

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

2025-11-09 11:48

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英