遇政治寒流 「鬼滅」在中首映票房仍佳 官媒還正面評價

日本動畫「鬼滅之刃：無限城篇」14日在中國上映，連續兩天票房都超過人民幣億元，並刷新日本電影在中國的多項新紀錄。（取材自潮新聞）

中日外交爭端升溫、官方敦促國民勿赴日旅行之際，日本 人氣動畫電影「鬼滅之刃無限城篇」14日在中國上映，首日票房達1.17億元（人民幣，下同，約1648萬美元），刷新中國影史日本進口電影首映日的票房紀錄。

綜合港媒15日報導，「鬼滅之刃：無限城篇第一章 猗窩座再襲」（簡稱「鬼滅之刃無限城篇」）14日在中國上映，「上映版本保留了原作中血腥、暴力、衣著暴露的鏡頭，以及主角『竈門炭治郎』的耳墜圖案」。炭治郎佩戴的「日輪花紙耳飾」，花紋與二戰時期日本軍隊的「旭日旗」近似，動畫在中國、南韓播放時曾將放射狀線條改成直線，以避免爭議。

報導引述據貓眼專業版統計，「鬼滅之刃無限城篇」首日票房達1.17億元，刷新中國影史日本進口電影首映日的票房紀錄。截至15日下午5時，「鬼滅之刃無限城篇」在中國累計票房已達2.58億元（約3634萬美元），高居排行榜第一。

報導還提到，中國官媒正面評價「鬼滅之刃無限城篇」的上映。對於該片在北京、上海、廣州、深圳等城市舉行「零點場」座無虛席的情況，

深圳福田一間戲院14日晚以「觀影團」名義組織一班動漫迷觀看「鬼滅」，許多年輕人提早半個鐘到戲院打卡拍照，領取海報、明信片等紀念品，同好間開心交流，多名粉絲花數小時精心打扮成「鬼滅」中的角色造型，熱鬧場面如同慶祝節日。有專程北上觀影的港人透露，當天「凌晨首映特別場」座無虛席，「第一排也坐滿人」。

相似情況也在各地上演，中國新聞週刊報導稱，「午夜的電影院 很久沒有這麼熱鬧過了…年輕人的熱情拉動了沉寂已久的電影市場」。

就在這部日本人氣動畫電影刷新票房之際，中國外交部14日深夜突然發布通知，呼籲中國公民近期避免前往日本。

日媒解讀，北京此舉是為反制日本首相高市早苗 本月7日在眾議院答詢時有關「台灣有事」的言論。

高市早苗當時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。她隨後表示，相關發言是依照日本政府既有見解，「不打算撤回或取消」。

高市早苗這番話引發北京的高度不滿，中國外交部要求收回言論；中國駐大阪總領事薛劍甚至在社群平台X發表「斬首」言論。中國外交部13日召見日本駐中國大使金杉憲治，對於高市早苗「台灣有事」的發言提出抗議。