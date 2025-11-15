中日關係緊張之際 中國海警16日宣布在釣魚台巡航

在中日關係急遽惡化之際，中國海警16日宣布在釣魚台「領海」內巡航。（美聯社）

中國海警16日上午宣布，海警1307艦艇編隊16日在釣魚台 （日本 稱「尖閣諸島」）「領海」內巡航。中國官方稱，這是中國海警依法開展的維權巡航活動。在中日矛盾升溫之際，中國海警此次行動帶有反制意味。

今年以來，中國海警艦艇編隊多次巡航釣魚台。日本共同社10月21日報導，隨著兩艘中國海警船10月19日下午駛離毗連區，尖閣周邊不再有開展活動的中國船。去年11月19日以來，日本持續在尖閣周邊發現中國船，遠超此前創下最長紀錄的215天（2023年12月至2024年7月）。

10月31日，日本首相高市早苗 在韓國與中國國家主席習近平舉行首次會談時，曾就中國在包括尖閣諸島周邊在內的東海和南海的活動表達關切。11月1日，日本防衛相小泉進次郎在馬來西亞與中國國防部長董軍舉行首次會談時，小泉也曾告訴董軍，「對於東海與太平洋區域的各種形式的軍事活動趨於活躍深感擔憂」。

而在中國海警16日宣布在釣魚台「領海」內巡航的前一天，中國海事局已發布航行警告，11月17至19日，每日0時到24時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

中日關係近日因日本首相高市早苗關於「台灣有事」的發言急遽惡化，央視旗下「玉淵譚天」15日發文稱「中方已做好對日實質反制準備」。中國外交部領事司14日晚發布通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。