快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

美駐中大使館恢復運作 中國網友慶「開工大吉」

記者陳湘瑾╱綜合報導
美駐陸使館13日宣布恢復正常運行。(取材自微信)
美駐陸使館13日宣布恢復正常運行。(取材自微信)

美國眾院12日晚間通過臨時撥款法案，美國總統川普隨即簽署成法，正式結束美國史上持續最久的43天政府關門。美國駐中國大使館也宣布恢復正常運行，不少中國網友留言恭喜終於發薪水了，但也有網友調侃不發薪水就不做事。

美國政府自10月1日起因預算案未通過而關門停擺，美國駐華大使館在中國十一假期的10月1日至6日閉館，直到10月7日才在微信公眾號上發文表示，「由於撥款問題未決，除緊急的安全和安保資訊外，此帳戶將不會定期更新，直至恢復全面運作」。

該文提到，「美國境內以及海外的美國使領館的預定護照和簽證服務在撥款問題未決期間，將在允許的情況下繼續提供」，而在美國政府停擺停擺的這段時間，美國駐華大使館的微信公眾號、微博和X帳號仍有不定期發布資訊。

隨著美國史上持續最久的43天政府關門結束，美國駐華大使館13日傍晚發文表示，美國駐華大使館已恢復正常運行，「感謝大家關注我們的帳號，我們期待通過此帳號繼續為您呈現最精采的美國文化、政策和活動資訊」。

不少中國網友在貼文下面留言「終於發薪水啦」、「開工大吉」、「歡迎回來」，並提到美國駐華大使館員工在特殊時期堅持工作，「應該給小編們發獎金漲工資」，對於有網友表示「美國算帳斤斤計較啊，一分錢一分事」，也有人挖苦回應「這邊（中國）都不計較，100塊幹10塊錢的事兒。」

大使館 微信 政府關門

香港7人欖球男隊5戰5勝 逆襲山東奪全運首金 港隊第4金

關係緊張 中國突發通告提醒民眾「暫勿前往日本」

