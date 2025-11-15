神20乘組「換船」搭神21回家 3人駐留天宮204天創紀錄

載著神舟20號航天員的神舟21號載人飛船返回艙，14日下午4時40分在東風著陸場成功著陸，航天員陳冬安全順利出艙。(新華社)

因返回艙舷窗玻璃被太空 碎片撞出裂紋，神舟20號載人飛船3名航天員滯留「天宮」太空站9天後，昨「借用」神舟21號返回艙返回地面。這是中國首次航天員乘組「換船」返航，神20乘組在軌駐留204天也刷新中國航天員單個乘組在軌時間最長紀錄。

專家稱，「乘組換乘返回」決定出乎意料，凸顯中國航天應急能力比他國快得多；外界擔心還在太空站的神舟21號3名航天員遇緊急情況無常備返回艙返回，馬上就要發射的神22應可把此風險降到最低。

新華社報導，神舟20號載人太空船先前疑遭太空微小碎片撞擊，檢查發現艙舷窗玻璃出現細微裂紋，經評估不滿足載人安全返回的條件。為確保航天員生命健康安全，原計畫11月5日的返回任務一度推遲，昨決定「換船」返航，由神舟21號載人飛船返回艙載神舟20號航天員陳冬、陳中瑞、王傑，於昨下午4時40分安全返回東風著陸場，3名航天員健康狀態良好。

由此，中國航天史刷新了幾個首次，包括首次實現航天員乘組「換船」返航；神舟20號乘組3名航天員在軌駐留204天刷新中國航天員單個乘組在軌駐留時間最長紀錄，其中，陳冬是首位在軌駐留時間超過400天的中國航天員‌；目前太空站的神舟21號3名航天員成為中國太空站開啟常駐任務以來，首個沒有常備返回艙作逃生艙的乘組；這也是中國載人航天史上首次因空間碎片風險調整返航計畫。

對接「停泊」在太空站的神舟20號將繼續留軌開展相關試驗，有助於進一步改進舷窗設計。後續將擇機發射神舟22號飛船。

極目新聞報導，中國載人航天工程辦公室總體技術局高級工程師周亞強表示，選擇換船是為確保這次返回任務萬無一失，確保航天員絕對安全。

觀察者網專欄作者、航天愛好者陳藍指出，太空碎片撞擊雖在航天史上多次發生，但中國憑藉「滾動備份」的獨有預案實現了快速響應與無人滯留，展現出卓越的應急能力。相較2022年俄羅斯 聯盟MS-22號飛船被微流星撞擊，致其航天員乘組6個月的空間站任務被迫延長到一整年等他國類似情況，此次「換船」顯示中國響應速度快得多。

不過，在陳藍看來，神20乘組乘神21返回的決定「出乎意料」，他本以為會先發射神22並靠近空間站，然後神20脫離，神22對接，最後航天員乘坐神21返回。因為按國際空間站規定，在有人的情況下，必須對接保證所有乘組人員隨時返回的兩艘飛船，不然空間站或宇航員有緊急情況就會非常麻煩。

「所以，我的猜想是，神20舷窗被撞引起的風險應該非常小。而神22馬上就要發射，可以把這個風險降到最低」，他說。