中聯合柬、寮、緬、泰、越5國 清剿跨國詐騙園區

中國新聞組／北京15日電
中國與中南半島五國聯手打擊跨國犯罪，去年中以來共破獲160多起電信詐騙案件。圖為去年在緬甸抓獲497名電信網路詐騙嫌犯。（新華社）
中國與中南半島五國聯手打擊跨國犯罪，去年中以來共破獲160多起電信詐騙案件。圖為去年在緬甸抓獲497名電信網路詐騙嫌犯。（新華社）

中國、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南聯合打擊電信網路詐騙犯罪部級會議14日在雲南昆明召開。據中方發布，六國執法部門共同簽署文件，將展開多國聯合打擊行動，集中清剿詐騙園區，全力緝捕涉詐人員，共同剷除電詐犯罪毒瘤。

中央社報導，據中國公安部發布，會議指出，當前跨國電信網路詐騙犯罪形勢嚴峻，極大危害區域經濟發展和社會安全穩定，嚴重侵害各國公民合法權益。中、柬、寮、緬、泰、越等六國執法部門要進一步深化國際執法合作，展開聯合打擊行動，集中清剿詐騙園區，全力緝捕涉詐人員，共同剷除電詐犯罪毒瘤，堅決保護各國公民生命財產安全。

公安部表示，此次會議是六國共同打擊跨國電信網路詐騙犯罪執法合作重要階段性成果，六國執法部門共同簽署了成果性文件。各方均表達了聯合打擊跨國電信網路詐騙犯罪的強烈意願，表示將共同推動落實成果性文件中達成的共識，展開多國聯合打擊行動，建立常態化協調機制，加強訊息共享，持續展開涉詐人員遣返移交工作，不斷提升打擊質效，共同維護地區安寧。

據發布，國際刑警組織、聯合國毒品和犯罪問題辦公室、瀾滄江—湄公河綜合執法安全合作中心作為觀察員參加會議。

新聞稿提到，今年以來，中、緬、泰三國建立三方協調機制，聯合對緬甸妙瓦底地區賭詐犯罪展開打擊清剿，緬方累計向中國遣返5500餘名犯罪嫌疑人。中緬警方組織展開聯合行動，對寮國金三角特區四個園區的電詐據點進行集中清剿，一舉抓獲600餘名犯罪嫌疑人。

新聞稿還提到，中越警方展開聯合打擊電信網路詐騙和賭博犯罪專項行動，成功抓獲犯罪嫌疑人149名。中柬警方加大聯合打擊力度，先後在柬埔寨抓獲犯罪嫌疑人2141名，柬方已將全部人員遣返移交中方。

中國公安部有關負責人表示，針對跨國電信網路詐騙犯罪的多國聯合打擊行動還在持續進行中，公安機關將以更大的決心和力度，不斷深化國際執法合作，持續推動聯合打擊行動向縱深發展，堅決剷除犯罪據點，全力緝捕犯罪嫌疑人。

