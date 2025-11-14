中電商150歐元小包裹免稅 歐盟明年初將取消

歐盟敦促盡速對中國電商平台訂購的小型包裹收取處理費，Shein和拼多多前景充滿考驗。（路透）

歐盟 敦促儘速對中國電商 平台訂購的小型包裹收取處理費，由原訂的2028年提前到2026年初。與此同時，歐盟中國商會近日一份報告顯示，有超過八成的在歐中企正感受到日益增長的不確定性。

英國金融時報報導，歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）致歐盟各國財長的一封信件中寫到，歐盟呼籲盡快取消對價值低於150歐元的進口小額包裹給予免稅的政策，計畫2026年初生效。

此舉的目的是要打擊Shein、Temu、阿里巴巴等中國跨境電商平台，其每年湧入歐洲幾十億件低價商品。但歐盟各國政府仍需就新的時程達成共識，並協商未來要收取的固定關稅 費用。

新規提前到2026年第1季上路，也代表歐盟在對待中國及視為不公平的貿易做法上，立場更趨強硬。過十天就是G20高峰會，歐洲領袖屆時將向中國國家主席習近平討論貿易議題。

歐盟執委會今年5月曾提議自2028年中起取消貨品低於150歐元免徵關稅的門檻，並對每件包裹收取2歐元的處理費。謝夫喬維奇在信中表示，原訂的時程和當前情勢的急迫性完全不相符。

另一方面，歐盟採取的一系列監管動作確實讓在歐陸企感受到壓力。

歐盟中國商會與全球管理諮詢公司羅蘭貝格聯合發布的年度旗艦報告顯示，「不確定性」持續籠罩在歐中企，81%的受訪企業認為歐盟當前營商環境「不確定性增高」。

報告顯示，受訪中企普遍感受到商業環境泛政治化的趨勢仍在延續。歐方密集推出的監管政策使企業陷入「合規迷宮」，在研發、人才、數位化和市場准入方面構成障礙。

歐盟中國商會會長劉堅東在發布會上強調，歐洲市場對中國企業而言，已超越傳統出口目的地的角色，日益成為技術創新的策源地、全球品牌的試金石與國際標準對接的核心區。

他呼籲中歐雙方應創新對話機制，深化理解互信，期待歐方與中方相向而行，共同維護全球產業鏈供應鏈的穩定。