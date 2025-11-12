我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

中加外長熱線 王毅促加速恢復各領域合作

中國新聞組／北京12日電

中國國家主席習近平日前與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會面，習於會晤中強調，中加關係「已回暖」。中國外交部長王毅與加拿大外交部長安南德（Anita Anand）11日通電話，王毅表示，中方願與加國加強溝通、採取有效行動，加快恢復各領域交流合作，透過務實、建設性方式穩固兩國關係。

據中央社引述新華社、法新社報導，王毅表示，中加兩國領導人在南韓慶州舉行具有轉折意義的會晤，對於中加關係改善發展方向達成重要共識、做出戰略引領，標誌著中加關係在經歷七年波折後進入正確發展軌道。

王毅指出，落實好兩國領導人共識是中加關係當前最重要議程。中國願與加國加強溝通，採取有效行動，加快恢復各領域交流合作，以務實和建設性方式鞏固中加關係、進一步改善發展勢頭。

他說，兩國外交、商務等部門可加強對接，本著互諒互讓、友好協商的精神，妥善解決各自的合理關切，推動中加關係實現健康、穩定、可持續發展。

安南德表示，兩國領導人在韓國慶州舉行坦誠深入、富有成效的會晤，加中關係迎來重要轉捩點。強調願與中國把握契機，加強各層級、各領域對話溝通，增進理解與互信，重振加中戰略夥伴關係，在貿易、領事、禁毒、能源等領域達成更多互利成果，共同落實好兩國領導人重要共識。

習近平日前與卡尼在亞太經濟合作會議（APEC）韓國慶州峰會場邊會晤，這是2017年以來兩國領導人首次正式會談，習近平於會晤中強調，中加關係「已回暖」。

習近平於會晤中表示，近期在雙方共同努力下，中加關係已回暖，呈現良性發展態勢，「中國願與加拿大一道，將中加關係帶回正確軌道」、「我們歡迎您以加拿大總理身分訪問中國」。

中國、加拿大關係惡化原因涉及政治、外交、經貿、國安等多重原因。應美國政府司法互助要求，華為公司副董事長孟晚舟於2018年在加拿大被逮捕為指標性事件。

加拿大 王毅 習近平

上一則

廣州最醜建築「圓大樓」13億起拍 掛15天無人問

下一則

中空軍現役戰機都是「龍族」 還有四劍客制霸天空

延伸閱讀

會挪威外交大臣 王毅：讚賞挪方一貫堅持一個中國原則

會挪威外交大臣 王毅：讚賞挪方一貫堅持一個中國原則
人民日報呼籲年輕幹部：學習近平 「自找苦吃」

人民日報呼籲年輕幹部：學習近平 「自找苦吃」
川習會後 王毅：對外工作堅持鬥爭不信邪不怕壓

川習會後 王毅：對外工作堅持鬥爭不信邪不怕壓
德中外長通電話 王毅提一中原則、籲勿「麥克風外交」

德中外長通電話 王毅提一中原則、籲勿「麥克風外交」

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣