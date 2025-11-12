中加外長熱線 王毅促加速恢復各領域合作

中國國家主席習近平 日前與加拿大 總理卡尼（Mark Carney）會面，習於會晤中強調，中加關係「已回暖」。中國外交部長王毅 與加拿大外交部長安南德（Anita Anand）11日通電話，王毅表示，中方願與加國加強溝通、採取有效行動，加快恢復各領域交流合作，透過務實、建設性方式穩固兩國關係。

據中央社引述新華社、法新社報導，王毅表示，中加兩國領導人在南韓慶州舉行具有轉折意義的會晤，對於中加關係改善發展方向達成重要共識、做出戰略引領，標誌著中加關係在經歷七年波折後進入正確發展軌道。

王毅指出，落實好兩國領導人共識是中加關係當前最重要議程。中國願與加國加強溝通，採取有效行動，加快恢復各領域交流合作，以務實和建設性方式鞏固中加關係、進一步改善發展勢頭。

他說，兩國外交、商務等部門可加強對接，本著互諒互讓、友好協商的精神，妥善解決各自的合理關切，推動中加關係實現健康、穩定、可持續發展。

安南德表示，兩國領導人在韓國慶州舉行坦誠深入、富有成效的會晤，加中關係迎來重要轉捩點。強調願與中國把握契機，加強各層級、各領域對話溝通，增進理解與互信，重振加中戰略夥伴關係，在貿易、領事、禁毒、能源等領域達成更多互利成果，共同落實好兩國領導人重要共識。

習近平日前與卡尼在亞太經濟合作會議（APEC）韓國慶州峰會場邊會晤，這是2017年以來兩國領導人首次正式會談，習近平於會晤中強調，中加關係「已回暖」。

習近平於會晤中表示，近期在雙方共同努力下，中加關係已回暖，呈現良性發展態勢，「中國願與加拿大一道，將中加關係帶回正確軌道」、「我們歡迎您以加拿大總理身分訪問中國」。

中國、加拿大關係惡化原因涉及政治、外交、經貿、國安等多重原因。應美國政府司法互助要求，華為公司副董事長孟晚舟於2018年在加拿大被逮捕為指標性事件。