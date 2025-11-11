我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

裴洛西女兒不接母親地盤 宣布競選加州參議員

中國對美放寬稀土做半套？外媒爆北京將採新制 排除美軍供應商

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）10月30日在南韓會晤。(路透)
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）10月30日在南韓會晤。(路透)

美國與中國在川習會後宣布達成貿易休戰協議，中方陸續鬆綁稀土與關鍵礦物出口。不過近日知情人士向華爾街日報透露，北京研擬仿效華府採用「經認證終端用戶」（VEU）制度，在放寬管制的同時區分出口對象，排除美軍供應鏈取得這些材料。

稀土磁鐵和其他受管制材料，不僅用在電動車、民航客機等民用產品上，也同樣是戰機、潛艦和攻擊型無人機等軍事裝備的重要零件。

華爾街日報11日報導引述知情人士描述，一旦北京嚴格執行「經認證終端用戶」，同時擁有民用與軍工業務的汽車與航太公司將更難從中國進口特定材料。北京仍可能調整制度，但最終仍須公告實施後才能確定；中國商務部並未回應置評。

北京這套新制參考自美國做法。美國從2007年起實施VEU，允許經認定的中國企業以一般授權方式購買受管制的化學品或晶片製造設備等物品，無需每次逐案申請，但須接受政府實地稽查與合規審核。

川習會後，中國已同意推出「一般許可」，白宮將此視為中國結束稀土出口管制。但華爾街日報指出，北京似乎仍保留部分管制措施，目前仍不清楚哪些企業將被納入一般許可名單，或實際能獲得多大通關便利。

至於中方可能的VEU期限也不明朗。根據美方制度，獲准參與VEU的中企有時會被撤銷資格，這一直令北京感到不滿。因此，即使能受惠於中國版VEU制度，許多企業仍可能選擇尋找受管制產品的替代來源。

華爾街 稀土 川習會

上一則

人民日報呼籲年輕幹部：學習近平 「自找苦吃」

延伸閱讀

北京藝術家劉韡將為MET創作雕塑 2026年秋天亮相

北京藝術家劉韡將為MET創作雕塑 2026年秋天亮相
日本伊藤洋華堂超市 2025年已關閉3家中國門市

日本伊藤洋華堂超市 2025年已關閉3家中國門市
美防長：美軍在東太平洋打擊2艘運毒船 擊斃6名毒販

美防長：美軍在東太平洋打擊2艘運毒船 擊斃6名毒販
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定