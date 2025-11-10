擴內需、長假拉動 中10月CPI年增0.2％ PPI年減2.1％

中國國家統計局公布10月CPI較去年同期上升0.2%，優於預期，PPI則下跌2.1%，降幅收窄，通縮壓力緩解。（歐新社）

中國統計局9日公布，受擴內需等政策持續發揮作用，加上「十一」、中秋 長假拉動，10月消費者物價指數（CPI）年增0.2%，優於市場預期的持平，亦是相隔三個月再次出現正增長。扣除食品和能源價格的核心CPI按年則上升1.2%，升幅連續第六個月擴大，為2024年3月以來最高。

在「反內捲」政策助力下，10月生產者物價指數（PPI）年減2.1％，降幅較上月收窄0.2個百分點。通縮壓力有望緩解。

數據顯示，10月CPI年增0.2%。其中，城市上漲0.3%，農村下降0.2%；食品價格下降2.9%，非食品價格上漲0.9%；消費品價格下降0.2%，服務價格上漲0.8%。

1至10月平均，CPI較上年同期下降0.1%。居民消費物價月增0.2%，其中，城市上漲0.2%，農村上漲0.1%；食品價格上漲0.3%，非食品價格上漲0.2%；消費品價格上漲0.2%，服務價格上漲0.2%。

中國統計局城市司首席統計師董莉娟表示，以月增率計，服務價格由上月下降0.3%轉為上漲0.2%，高於季節性水平0.2個百分點，影響CPI較上月上漲約0.07個百分點。十一、中秋雙節疊加，出行需求較旺，賓館住宿、飛機票 和旅遊價格分別上漲8.6%、4.5%和2.5%，漲幅均高於季節性水平。食品價格上漲0.3%，高於季節性水準，受鮮菜、羊肉、鮮果、蝦蟹類和牛肉價格上漲帶動。能源價格下降0.4%，扣除能源的工業消費品價格上漲0.3%，其中受國際金價 上升影響，中國金飾價格漲幅達10.2%。

她指出，10月擴內需等政策措施持續顯效，加上「11」、中秋長假帶動CPI較去年同期及上月都有所上升。10月CPI較9月上漲0.2%，漲幅比9月擴大0.1個百分點。

董莉娟表示，10月PPI年降2.1%，降幅連續三個月收窄，這是由於重點行業產能治理持續推進，相關行業價格比去年同期降幅收窄。現代化產業體系加快構建和消費潛力有序釋放，帶動相關行業價格較去年同期上漲。

中國國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟表示，未來三至六個月，在宏觀政策保持支持力度、市場信心修復、內部需求擴大、高質量供給創造有效需求背景下，CPI穩步回升與PPI通縮壓力持續緩解，將使物價總水平擺脫前期低位運行狀態，整體價格中樞將邁上溫和抬升的新台階。但須注意外部環境不確定性和國內有效需求的鞏固程度。