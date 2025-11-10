我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

擴內需、長假拉動 中10月CPI年增0.2％ PPI年減2.1％

記者謝守真／綜合報導
中國國家統計局公布10月CPI較去年同期上升0.2%，優於預期，PPI則下跌2.1%，降幅收窄，通縮壓力緩解。（歐新社）
中國國家統計局公布10月CPI較去年同期上升0.2%，優於預期，PPI則下跌2.1%，降幅收窄，通縮壓力緩解。（歐新社）

中國統計局9日公布，受擴內需等政策持續發揮作用，加上「十一」、中秋長假拉動，10月消費者物價指數（CPI）年增0.2%，優於市場預期的持平，亦是相隔三個月再次出現正增長。扣除食品和能源價格的核心CPI按年則上升1.2%，升幅連續第六個月擴大，為2024年3月以來最高。

在「反內捲」政策助力下，10月生產者物價指數（PPI）年減2.1％，降幅較上月收窄0.2個百分點。通縮壓力有望緩解。

數據顯示，10月CPI年增0.2%。其中，城市上漲0.3%，農村下降0.2%；食品價格下降2.9%，非食品價格上漲0.9%；消費品價格下降0.2%，服務價格上漲0.8%。

1至10月平均，CPI較上年同期下降0.1%。居民消費物價月增0.2%，其中，城市上漲0.2%，農村上漲0.1%；食品價格上漲0.3%，非食品價格上漲0.2%；消費品價格上漲0.2%，服務價格上漲0.2%。

中國統計局城市司首席統計師董莉娟表示，以月增率計，服務價格由上月下降0.3%轉為上漲0.2%，高於季節性水平0.2個百分點，影響CPI較上月上漲約0.07個百分點。十一、中秋雙節疊加，出行需求較旺，賓館住宿、飛機票和旅遊價格分別上漲8.6%、4.5%和2.5%，漲幅均高於季節性水平。食品價格上漲0.3%，高於季節性水準，受鮮菜、羊肉、鮮果、蝦蟹類和牛肉價格上漲帶動。能源價格下降0.4%，扣除能源的工業消費品價格上漲0.3%，其中受國際金價上升影響，中國金飾價格漲幅達10.2%。

她指出，10月擴內需等政策措施持續顯效，加上「11」、中秋長假帶動CPI較去年同期及上月都有所上升。10月CPI較9月上漲0.2%，漲幅比9月擴大0.1個百分點。

董莉娟表示，10月PPI年降2.1%，降幅連續三個月收窄，這是由於重點行業產能治理持續推進，相關行業價格比去年同期降幅收窄。現代化產業體系加快構建和消費潛力有序釋放，帶動相關行業價格較去年同期上漲。

中國國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟表示，未來三至六個月，在宏觀政策保持支持力度、市場信心修復、內部需求擴大、高質量供給創造有效需求背景下，CPI穩步回升與PPI通縮壓力持續緩解，將使物價總水平擺脫前期低位運行狀態，整體價格中樞將邁上溫和抬升的新台階。但須注意外部環境不確定性和國內有效需求的鞏固程度。

中秋 金價 機票

上一則

港大博士論文引「AI虛構」文獻 署名作者的社科院副院長致歉

下一則

海島求生賽 25歲遼寧女吃老鼠蜈蚣 35天瘦了14公斤

延伸閱讀

通縮緩解？中國10月CPI上漲0.2%優於預期

通縮緩解？中國10月CPI上漲0.2%優於預期
台灣「消費者物價指數」漲幅超標 700萬戶後年減稅

台灣「消費者物價指數」漲幅超標 700萬戶後年減稅
社安金明年1月起調漲2.8% 平均每月多56元

社安金明年1月起調漲2.8% 平均每月多56元
美9月CPI增幅低於預期 Fed下周會議料將維持降息路線

美9月CPI增幅低於預期 Fed下周會議料將維持降息路線

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
耿爽在火力全開反擊美國代表發言前，露出了「不含蓄的笑容」。（取材自央視）

安理會舌戰美代表 耿爽憋不住笑了 「那我不再含蓄了」

2025-11-08 04:30

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活