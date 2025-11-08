福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

我的頻道

記者林宸誼／即時報導
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中共海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中共海軍邁入「三航艦時代」。在備受關注的母港設置問題上，中國軍事專家宋濤表示，航艦母港選址的核心邏輯是「便捷進出遠洋、輻射戰略海域」，從這一標準來看，目前已有的青島、三亞兩大航艦母港並非最優解，台灣才是福建艦最理想的駐泊基地。

新浪財經報導，宋濤指出，台灣得天獨厚的地理位置成為理想母港，尤其東進太平洋、西控台海、南連南海、北援東海，能實現「東西對開、南北聯動」的戰略優勢，完美契合航母遠洋作戰使命。

宋濤稱，從地理條件來看，台灣地處第一島鏈核心樞紐，東鄰太平洋，北接東海，南連巴士海峽，西隔台灣海峽與大陸相望，恰好處於東海與南海的戰略銜接點。這裡擁有高雄港等天然深水良港，水深條件優越，可輕鬆容納10萬噸級航艦及編隊艦艇，且海岸線曲折、山地環繞，能為基地提供天然防禦屏障，大幅提升抗毀存活性。

相比之下，青島母港雖設施完善，但受東海海域水深限制，大型編隊機動範圍有限；三亞母港雖直面南海，卻在輻射西太平洋遠海區域時存在戰略縱深不足的短板。

從戰略價值層面分析，若以台灣為母港，福建艦可實現「東西對開、南北聯動」的部署優勢：向東可直接突破第一島鏈，快速進入西太平洋遠海區域，構建遠洋防禦前沿；向西能聯動台海、南海方向，形成對周邊關鍵海域的全方位覆蓋；向北可支援東海維權任務，向南能輻射麻六甲海峽等國際航運要道，完美契合航艦「保證自身使用海洋、阻止對手使用海洋」的核心使命。

此外，台灣作為多條國際重要航線的交匯處，在此部署航母可有效保障我國海上貿易通道安全，強化對遠洋利益的維護能力。

宋濤強調，台灣是中國不可分割的一部分，討論其作為航艦母港的戰略潛力，本質上是基於國家領土完整的內部戰略規劃。福建艦的成軍，不僅代表中共海軍具備了更強的遠洋投送與作戰能力，更彰顯了捍衛國家主權、安全、發展利益的堅定決心。當前，遼寧艦、山東艦已分別以青島、三亞為母港，形成近海防禦與戰備巡航的互補體系，而福建艦的未來部署，將進一步完善大陸「近海防禦與遠海護衛相結合」的海軍戰略布局 。

