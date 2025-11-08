安理會舌戰美代表 耿爽憋不住笑了 「那我不再含蓄了」

我的頻道

中國新聞組／北京8日電
耿爽在火力全開反擊美國代表發言前，露出了「不含蓄的笑容」。（取材自央視）
中國和美國打起貿易戰你來我往，在聯合國上發言也是爭鋒相對。近日在聯合國安理會會議上，面對美國代表內格雷亞指責中國碳排放量巨大、美國環境政策成功是各國楷模的發言，中國副代表耿爽兩次追加發言予以駁斥，稱「既然美方直接點名，那我也就不再含蓄了」，隨即火力全開批評美國已成為全球應對氣候變化合作最大的障礙。中美代表舌戰看得中國網民直呼「給力、霸氣」，但也擔憂「耿哥滄桑了好多，長時間被美國人氣的吧」。

據北京青年報「政知新媒體」報導，新華社消息，6日在聯合國安理會氣候與安全問題公開會上，美國代表內格雷亞兩次發言，指責中國碳排放量巨大，通過不正當手段獲得經濟優勢並汙染環境，並稱美國環境政策「成功」是各國「楷模」等。

面對美國代表的指責，中國常駐聯合國副代表耿爽在會上兩度追加發言駁斥。他表示，中國是全球公認的履行減排承諾意志最堅定、行動最有力、效果最顯著的國家，多年來對世界經濟增長貢獻率年均超過30%，人均碳排放量在世界上並不處於高水平。

耿爽直接對美國代表說，「既然美國代表這次不那麼含蓄，直接點名了，那我也就不再含蓄了」。耿爽指出，反觀美國，是全球歷史累計溫室氣體排放最多的國家，人均碳排放量一直處於世界最高水平，還公然稱氣候變化是人類歷史上最大騙局，大開歷史倒車，兩度退出「巴黎協定」，嚴重破壞全球氣候治理的努力，已經成為全球應對氣候變化合作最大的障礙。

「圍繞氣候變化問題，誰在採取行動、誰在推卸責任，誰在尋求合作、誰在無理攪局，我想大家看得清清楚楚」，耿爽指出，在應對氣候變化問題上，國際社會需要的是團結合作，而不是指責和推責。

耿爽在會上對美國代表發言都會加上「我含蓄地提醒」、我想含蓄地指出」等開頭語，而在美國代表公開指責中國後，耿爽先是憋不住笑了，接著話鋒一轉稱「那我也就不再含蓄了」。

對於耿爽「不含蓄地駁斥美國」，中國網民紛紛在社交平台留言直呼「給力，解氣」，「耿哥霸氣」，「美國代表換了一茬又一茬，全被耿哥罵走了」，「鏗鏘有力，擲地有聲，面對無端指責，絕不忍氣吞聲」，「說的太好了，支持」，「耿爽的發言令人覺得爽」。

也有網民認為耿爽的「不含蓄」還是「太含蓄」：「跟無賴講道理是沒用的」，「放心吧，美國那邊肯定只會把第一句剪出來放的」，「說的內容還是太含蓄了，直接罵他就好了，講什麼道理」，「對付美國不必過於含蓄，ta們不懂」。

也有網民看了視頻覺得「耿哥看起來滄桑了好多，長時間被美國人氣的吧」。

