福建艦入列 習近平登艦、親按電磁彈射按鈕 中進入3航母時代

11月5日，中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式在海南三亞某軍港舉行。中國國家主席習近平出席入列授旗儀式並登艦視察，並向福建艦艦長、政治委員授予軍旗。(新華社)

據新華社消息，中國自主設計建造的第一艘彈射型航空母艦「福建艦」，於5日在海南三亞舉行入列授旗儀式，中國國家主席習近平 出席入列授旗儀式並登艦視察。稍早外界盛傳習近平將於今天(7日)登艦，但出乎意料的是儀式早在前天就完成，官方消息滴水不漏，兩天後才公布完整訊息。

報導指出，來自海軍部隊和航母建設單位的代表2000餘人在碼頭整齊列隊，氣氛隆重熱烈。當天下午4時30分許，入列授旗儀式開始，全場高唱中華人 民共和國國歌，五星紅旗升起。儀仗禮兵護衛八一軍旗，正步行進到主席台前。習近平將八一軍旗授予福建艦艦長、政治委員。福建艦艦長、政治委員向習近平敬禮，從習近平手中接過八一軍旗。習近平與他們合影。入列授旗儀式在中國人民解放軍 軍歌聲中結束。

儀式結束後，習近平登上福建艦，聽取中國航空母艦建設發展工作報告，了解航空母艦體系作戰能力生成、電磁彈射系統建設運用等情況。

福建艦的飛行甲板上，停靠殲-35、殲-15T、空警-600等新型艦載機。習近平聽取甲板功能布局介紹，不時駐足察看裝備設施。

報導稱，習近平同艦載機飛行員親切交流，詳細詢問飛機技戰術性能和電磁彈射特性優勢，觀看艦載機彈射放飛流程示範。

隨後，習近平前往福建艦艦島，登上塔台，了解飛行指揮和起降運作。習近平進入駕駛室，察看值班戰位，在航泊日誌上鄭重簽名。

習近平親自決策福建艦採用電磁彈射技術。他到彈射綜合控制站觀摩工作流程時，也親手按下彈射按鈕，甲板上空載的動子如離弦之箭彈向艦艏。

福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是解放軍第三艘航空母艦，舷號為「18」，2022年6月下水命名。福建艦由中共完全自主設計建造，號稱其電磁彈射技術處於世界先進水平。

出席的高層還有中共政治局常委蔡奇、中共政治局委員張國清，儀式則是由剛於中共20屆四中全會晉升中共中央軍委副主席的張升民主持。