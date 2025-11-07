福建艦入列 習近平登艦、親按電磁彈射按鈕 中進入3航母時代
據新華社消息，中國自主設計建造的第一艘彈射型航空母艦「福建艦」，於5日在海南三亞舉行入列授旗儀式，中國國家主席習近平出席入列授旗儀式並登艦視察。稍早外界盛傳習近平將於今天(7日)登艦，但出乎意料的是儀式早在前天就完成，官方消息滴水不漏，兩天後才公布完整訊息。
報導指出，來自海軍部隊和航母建設單位的代表2000餘人在碼頭整齊列隊，氣氛隆重熱烈。當天下午4時30分許，入列授旗儀式開始，全場高唱中華人民共和國國歌，五星紅旗升起。儀仗禮兵護衛八一軍旗，正步行進到主席台前。習近平將八一軍旗授予福建艦艦長、政治委員。福建艦艦長、政治委員向習近平敬禮，從習近平手中接過八一軍旗。習近平與他們合影。入列授旗儀式在中國人民解放軍軍歌聲中結束。
儀式結束後，習近平登上福建艦，聽取中國航空母艦建設發展工作報告，了解航空母艦體系作戰能力生成、電磁彈射系統建設運用等情況。
福建艦的飛行甲板上，停靠殲-35、殲-15T、空警-600等新型艦載機。習近平聽取甲板功能布局介紹，不時駐足察看裝備設施。
報導稱，習近平同艦載機飛行員親切交流，詳細詢問飛機技戰術性能和電磁彈射特性優勢，觀看艦載機彈射放飛流程示範。
隨後，習近平前往福建艦艦島，登上塔台，了解飛行指揮和起降運作。習近平進入駕駛室，察看值班戰位，在航泊日誌上鄭重簽名。
習近平親自決策福建艦採用電磁彈射技術。他到彈射綜合控制站觀摩工作流程時，也親手按下彈射按鈕，甲板上空載的動子如離弦之箭彈向艦艏。
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是解放軍第三艘航空母艦，舷號為「18」，2022年6月下水命名。福建艦由中共完全自主設計建造，號稱其電磁彈射技術處於世界先進水平。
出席的高層還有中共政治局常委蔡奇、中共政治局委員張國清，儀式則是由剛於中共20屆四中全會晉升中共中央軍委副主席的張升民主持。
