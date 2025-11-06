我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

李強進博會演講 「與天下同利」 中5年後GDP逾170兆

中國新聞組／上海6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國務院總理李強5日出席上海進博會暨虹橋國際經濟論壇開幕式，並發表演講；圖為李強和與會外國領導人共同巡館。（新華社）
中國國務院總理李強5日出席上海進博會暨虹橋國際經濟論壇開幕式，並發表演講；圖為李強和與會外國領導人共同巡館。（新華社）

第八屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海開幕，中國國務院總理李強發表主旨演講，指當前單邊主義與保護主義衝擊全球供應鏈，中國將以開放合作推動自由貿易；並稱今年進博會參展企業數量再創歷史新高，進博會愈辦愈好，重要原因是堅持「與天下同利」。

李強表示，中共20屆四中全會為發展注入確定性，預計五年後中國經濟規模將逾人民幣170兆元（約23.8兆美元）。以此推估，未來五年中國每年GDP仍將以接近5%增速持續推進。

本屆進博會從11月5日至10日舉行，共155個國家和地區、4100多家境外企業參展；企業展涵蓋138個國家和地區的4,108家企業，包含90家世界500強和行業龍頭企業，其中，美國企業參展面積連續七年居首。

李強提到，今年「關稅」成為熱詞，嚴重破壞經貿規則和各國企業正常經營，在這種情況下加強全球經濟治理和建立相關規則體系就變得重要。中國始終以開放姿態積極擴大進口，與世界分享市場機會，並推動全球治理倡議在經貿領域落實。

李強提到，前不久的中共20屆四中全會審議通過「十五五規畫建議」，為中國未來五年經濟社會發展作出頂層設計。他概括為發展、開放兩個「確定性」，並強調料五年後中國經濟規模可望突破人民幣170兆元。同時，他指出，將在電信、醫療及服務業等領域進一步對外開放，打造「投資中國」品牌，讓外國企業「更安心、更舒心、更有信心」。

盡管時值貿易戰、高科技競爭持續，多家美國科技與製造業巨頭也在本屆進博會亮相，包括AMD、美光、高通、ASML與戴爾等皆參展。各類前沿技術裝備、汽車及智慧出行產品亦在進博會首展。其中，特斯拉展出的Cybercab（賽博無人駕駛電動車）為亞太首發，引起關注。

大公報報導，來自155個國家、地區和國際組織及政商學界代表約1500人出席開幕式。外方領導人和國際組織負責人表示，進博會為推動開放合作、促進全球經濟發揮重要作用，展示了中國與世界共享機遇、共謀發展的大國擔當。各方願深化同中方在經貿、互聯互通、創新、綠色發展等領域合作，維護自由公平貿易，共促發展繁榮。

澎湃新聞報導，多家進博會參展的跨國企業高管表示，深受總理講話精神的鼓舞。有高管說，中國堅持開放合作、互利共贏的強烈信號，為外資企業在華長期發展提供了更明確的政策方向和穩定預期。還有高管表示，深切感受到這一國際盛會為中外企業搭建的開放、包容與共創的平台價值。

中國國務院總理李強5日在上海出席第八屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式...
中國國務院總理李強5日在上海出席第八屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式，併發表主旨演講。（中新社）

李強 中共 國務院

上一則

小鵬新一代人形機器人亮相 女性形態、凹凸有致走貓步

下一則

歐盟與中建立稀土出口「特別溝通管道」 歐企提2千份申請

延伸閱讀

中國總理李強出席東協+3 暗批美國高關稅擾亂東亞經濟

中國總理李強出席東協+3 暗批美國高關稅擾亂東亞經濟
李強見歐盟理事會主席 促提供中企「非歧視」環境

李強見歐盟理事會主席 促提供中企「非歧視」環境
李強抵新加坡訪問 喊話「加強發展戰略對接」

李強抵新加坡訪問 喊話「加強發展戰略對接」
中國總理李強出訪星馬4天 參加東協系列峰會

中國總理李強出訪星馬4天 參加東協系列峰會

熱門新聞

孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

2025-11-06 06:30
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29
陸2026年春節長達九天新高，引爆出國旅遊商機。圖為香港銅鑼灣遊客。（中新社）

中國迎「史上最長」春節 引爆出國旅遊商機

2025-11-04 08:55

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽