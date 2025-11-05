我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

中轟荷干預安世 掀汽車晶片恐慌 德國、歐盟或將施壓荷蘭

中國新聞組／北京5日電
安世爭議嚴重全球半導體供應鏈，汽車業難逃衝擊。(路透資料照片)
針對安世半導體（Nexperia）爭議，中國商務部4日批評荷蘭政府未積極採取行動解決爭端，造成全球半導體產供鏈的動盪，促荷蘭方面停止干涉該公司內部事務，透過具建設性的方式化解問題；據悉，汽車零組件供應商急於尋求中國對安世半導體晶片的出口限制豁免，而學者認為，若事態惡化，德國乃至歐盟或將轉向施壓荷蘭，要求其盡快解決問題。

中國商務部新聞發言人強調，荷蘭政府9月30日發布行政令，不當干預安世半導體企業內部事務，之後荷企業法庭作出剝奪中國企業股權的錯誤裁決，嚴重侵害中國企業合法權益。此後，荷政府不顧中方多次在磋商中提出的合理訴求，沒有展示出建設性態度和行動，升級全球供應鏈危機。

發言人指出，中方11月1日宣布將對符合條件的出口予以豁免，並努力促進安世（中國）恢復供貨。但荷方繼續一意孤行，且無解決問題實際行動，這必將加深對全球半導體供應鏈的不良影響。

文匯報報導，西北大學中東研究所副教授王晉指出，當前壓力最大的當屬歐盟經濟支柱德國。荷蘭拒絕拿出實際行動解決安世半導體問題，已經影響到德國業界對汽車芯片供應的擔憂，若事態繼續惡化，德國乃至歐盟或將轉向施壓荷蘭，要求其盡快解決問題。

據彭博報導，由於安世半導體產品多為車用邏輯晶片、晶體管等成熟製程元件，對汽車供應鏈影響迅速蔓延。歐洲車廠紛紛採取因應措施，以避免生產中斷。歐洲最大車廠福斯汽車稱，正在尋找替代供應來源；博世集團(Bosch)也因原料吃緊，已經通報其薩士吉特（Salzgitter）廠實施無薪假的計畫。

德國汽車零組件大廠采埃孚（ZF）則表示，正在與中國當局合作，致力確保晶片供應。該公司並示警，若供應吃緊進一步惡化，將不得不強制員工休假。

與此同時，歐洲聯盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示，正在推進安世半導體相關談判。他在社群平台X發文指出，他「對安世半導體的進展表示歡迎，這對恢復半導體供應鏈至關重要」。

安世（荷蘭）10月26日宣布停止向安世（中國）供應晶圓，導致後者無法正常生產，造成全球半導體產供鏈的動盪和混亂。對此，荷方應承擔全部責任。

