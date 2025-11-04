中設債務管理司出擊 要管地方債 化解隱性風險

中國財政部成立債務管理司。（取材自中新網）

中國財政部 官網「機構設置」欄目近日更新信息顯示，財政部債務管理司（簡稱「債務司」）已列入「部機關」列表，這是北京在經濟放緩之際，為防控地方債風險採取的最新舉措。專家認為，債務司的成立能較好克服一個時期以來政府債務多頭管理的問題。

根據官網資料顯示，債務司主要職責包括：擬訂並執行政府國內債務管理制度和政策、擬訂中央和地方政府債務管理制度和辦法、編制國債 和地方政府債餘額限額計畫、承擔政府內債發行和兌付等有關管理工作、承擔政府外債管理工作、擬訂基本管理制度、加強政府債務監測監管、防範化解隱性債務風險。

新成立的債務司司長是李大偉。公開信息顯示，他歷任財政部國庫司副巡視員、財政部條法司副司長、財政部預算司副司長、財政部政府債務研究和評估中心主任，財政部預算司一級巡視員、政府債務研究和評估中心主任。副司長為曲富國、趙則永。

對此，遼寧大學地方財政研究院院長王振宇表示，財政部債務司的成立，能夠較好克服一個時期以來政府債務多頭管理的問題，是中國政府債務管理體系的頂層設計優化，具有十分重要的現實意義和深遠的歷史意義。

從地方財政視角來看，這項調整較好達成了地方現有債務管理機構向上對口的目標，便於上下協同，可顯著提高管理效能。

去年，中國推出一項總額人民幣10兆元(約1.4兆美元)的債務方案，以緩解地方政府融資壓力，穩定疲弱的經濟增長。

中國一直致力於化解地方融資平台積累的債務，這類債務在北京被稱為隱性或「隱藏債務」。財政部長藍佛安在「『十五五』規畫建議輔導讀本」中指出，未來將全面落實一攬子化債方案，推進存量隱性債務置換，建立統一的長效監管機制，嚴查違規舉債和虛假化債行為，防止「前清後欠」。

根據財政部數據，截至2024年底，中國政府全口徑債務總額為92.6兆元，包括國債34.6兆元、地方政府法定債務47.5兆元、地方政府隱性債務10.5兆元，政府負債比率為68.7%。

此前，華爾街 日報報導，有經濟學家估計，中國地方政府隱性債務的總規模，已達7兆至11兆美元，約為中央政府債務規模的兩倍，但實際債務總額無人知曉，甚至連中國政府也不清楚。而這些債務中，有多達8000億美元面臨很高的違約風險。

據了解，在債務管理司成立的同時，財政部官網「機構設定」欄位更新資訊顯示，財政部政策研究室已撤銷。