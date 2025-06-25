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習近平9/3大閱兵 解放軍秀肌肉 將展「新型作戰力量」

中國新聞組／北京25日電
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2015年9月3日為紀念抗戰勝利70年，也曾在北京舉行閱兵，圖為徒步方隊通過天安門廣場。(新華社資料照片)
2015年9月3日為紀念抗戰勝利70年，也曾在北京舉行閱兵，圖為徒步方隊通過天安門廣場。(新華社資料照片)

中國國務院24日宣布，將於9月3日上午在北京天安門廣場舉行紀念抗戰勝利80周年大會和閱兵式，國家主席習近平將出席系列活動發表重要講話並檢閱部隊，國產現役主戰裝備也將盛大亮相。由於北京近年積極「整軍備戰」，天安門閱兵展示「新型作戰力量」將成為外界一窺解放軍「秀肌肉」的重要場合。

2015年9月3日也曾在北京舉行閱兵，為紀念抗戰勝利70年，圖為普亭、習近平、江...
2015年9月3日也曾在北京舉行閱兵，為紀念抗戰勝利70年，圖為普亭、習近平、江澤民、胡錦濤等人在北京天安門城樓上出席紀念大會。(中新社資料照片)

綜合媒體報導，中宣部副部長胡和平指出，9月3日中午，在北京舉行招待會，習近平將再度發表談話，晚間則舉行文藝晚會，中共黨和國家領導人將出席。相關活動自7月7日至12月13日舉行，期間於10月25日前後舉辦紀念台灣光復80周年大會。

胡和平表示，此次紀念貫穿下半年，紀念規格高。將以中共中央、國務院、中央軍委名義，為健在的抗戰老戰士、老同志、抗戰將領或其遺屬頒發「中國人民抗日戰爭勝利80周年」紀念章。為表達對老英雄的崇高敬意，閱兵將安排參加過抗戰的老戰士、老同志、老民兵、地方支前模範代表和抗戰烈士親屬代表觀禮，也將邀請國民黨抗日老兵到場。

對於外界關注的9月3日大閱兵，中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵稱，這次閱兵由徒步方隊、裝備方隊和空中梯隊組成，在總體設計上，科學安排解放軍和武警部隊參閱力量，精心編組各受閱方隊、梯隊。另外，今次首度安排民兵方隊參閱，吳澤棵說，民兵是中國武裝力量的組成部分。

9月3日大閱兵將邀請國民黨抗日老兵到場。圖為十年前在北京舉行的閱兵典禮。(新華社...
9月3日大閱兵將邀請國民黨抗日老兵到場。圖為十年前在北京舉行的閱兵典禮。(新華社資料照片)

吳澤棵指出，閱兵受閱的武器裝備全部為國產現役主戰裝備，是中國武器裝備自主創新能力的集中體現。既有一部分戰略打擊力量，也有一部分戰役戰術先進裝備，還有一些與未來戰爭形態相匹配的新質力量；在展示新一代傳統武器裝備的基礎上，安排部分無人智能、水下作戰、網電攻防、高超音速等新型作戰力量參閱，體現軍隊適應科技發展和戰爭形態演變、打贏未來戰爭的強大能力。

軍事專家分析，發布會上的信息意味著，信息支援部隊、軍事航天部隊、網絡空間部隊等將首次亮相閱兵場。

中國自5月習近平訪俄以來，早已不斷預熱「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」活動，俄羅斯總統普亭已確認參與這次大會。

2015年9月3日為紀念抗戰勝利70年，也曾在北京舉行閱兵，圖為抗戰老兵乘車方隊...
2015年9月3日為紀念抗戰勝利70年，也曾在北京舉行閱兵，圖為抗戰老兵乘車方隊通過天安門廣場。(中新社資料照片)
大閱兵看點 資料來源╱大公報
大閱兵看點 資料來源╱大公報

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