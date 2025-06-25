沒有什麽能阻止…伊朗商人穿越戰火 輾轉6天赴昆明南博會

哈邁德的展位。（取材自紅星新聞）

最近在昆明的南博會上，一對伊朗 夫婦引起許多人的關注。彩色的花瓶、精美的手工織毯、低廉的價格，這些異域商品引得顧客駐足的同時，他們疲憊的眼神也顯示著，他們穿過戰火輾轉六天來到中國的辛酸。

紅星新聞報導，23日晚，在忙碌了一天後，伊朗商人哈邁德接受專訪，回憶他從伊朗來到中國的艱難路程。6月19日至24日舉辦的南博會，他整整遲到了三天。原本計畫從德黑蘭飛往上海的航班取消，他們只能開車前往土耳其 轉機。從家鄉到德黑蘭的路途耗時數小時，卻因伊朗汽油短缺，每100公里須排隊一小時加油，導致兩天半才抵達伊朗與土耳其邊境 。

「一路上都是轟炸，炸彈要是落得再近點，我可能命都沒了。」哈邁德回憶，當時車內還有妻子，驚險萬分。抵達邊境後，他們徒步通過口岸，因機票售罄又等了一天，搭乘26小時大巴到伊斯坦堡，再飛十小時抵上海，轉機至昆明。而臨時訂票費用高昂，到6月21日抵達昆明時，展會已過半。

哈邁德說：「我知道我會遲到，但沒關係，我一定要來，沒有什麽能阻止我。因為我答應了妻子要帶她來中國，這是她第一次來，之前我就跟她描繪了很多中國的人、天氣和美食等，她聽後很興奮。在戰爭開打、航班取消後，她感到很沮喪。我要完成我對她的承諾。」

哈邁德稱這幾年一直往來兩國賣東西，一年來三、四次，總共有20多次了，去過北京、西寧、蘭州等地，「這裡有很多商業機會。」如今伊朗的網絡中斷了，哈邁德一天大概只能跟親友聯繫上一次，「但中國人對我們很友好，我感覺他們就像我的家人一樣。」